Roma – Cristante: rinnovo sino al 2027

Per Cristante la società “è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia”. “Incarna i valori da trasmettere ai giovani” sottolinea Tiago Pinto

19-06-2023 20:39

Bryan Cristante ha prolungato con la Roma sino al 2027. Un rapporto quello tra il calciatore e la società giallorossa che dura da cinque stagioni, durante le quali Cristante ha giocato 228 partite (tra cui la vittoria della Conference League 2022 e la finale dell’Europa League 2023) e realizzato 11 gol. “La Roma è diventata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia – afferma Cristante sul sito ufficiale della società –, rinnovare il mio contratto era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto: ci tengo a ringraziare la proprietà e il club per questo prolungamento. Sono qui da qualche anno ormai e ho avuto il privilegio di veder crescere costantemente la squadra e la Roma in generale, grazie a una società che ci ha consentito di lavorare bene. Da parte mia continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa piazza, che è molto esigente ma che restituisce ancora di più di ciò che chiede”.

“Cristante negli anni è stato protagonista di una crescita costante e ha conquistato con merito tutti i traguardi che ha raggiunto, compresi i titoli internazionali conseguiti con la Nazionale e con la Roma. Di stagione in stagione Bryan non si è mai fermato, ha sempre messo gli interessi della Roma davanti a tutto e, ai nostri occhi, incarna le doti che vorremmo trasmettere ai nostri giovani, su tutte la professionalità e il coraggio” dichiara Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva.