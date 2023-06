Brozovic non è l’unico, anche Leonardo Spinazzola vola verso l’Arabia Saudita

Marcelo Brozovic è ad un passo dalla firma con l’Al Nassr, ma l’esodo verso il campionato arabo potrebbe continuare anche con l’esterno della Roma, Leonardo Spinazzola

25-06-2023 23:32

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Arabia Saudita è pronta a sconvolgere il mondo del calcio a suon di petroldollari. Nelle ultime settimane, le prime di calciomercato, infatti sono state le squadre del campionato arabo a sconvolgere letteralmente i piani delle squadre europee con acquisti a ripetizione. In Italia la cessione eccellente è quella di Marcelo Brozovic, che potrebbe lasciare l’Inter dopo aver appena giocato con i nerazzurri la finale di Champions League.

Brozovic pronto a lasciare l’Inter per l’Al Nassr

Nel corso degli ultimi giorni sono tantissimi i giocatori europei che hanno deciso di fare le valigie e di cominciare una nuova esperienza in Arabia Saudita. La motivazione al momento è piuttosto semplice: soldi. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato l’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che dopo una sola stagione (e non particolarmente fortunata) con la maglia del Chelsea ha deciso di accettare l’offerta dell’Al Hilal che gli ha offerto un contratto da circa 30 milioni a stagione. Alla lista si potrebbe aggiungere molto presto anche Marcelo Brozovic, che sembra ormai a saluti con l’Inter e pronto a raggiungere l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Brozovic, la richiesta di Fognini non basta

L’Inter si prepara alla sua cessione eccellente e in partenza c’è uno dei giocatori più amati dai tifosi e che negli ultimi anni è stato di cruciale importanza per i nerazzurri: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha vissuto una stagione decisamente complicata complici i tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo e a fine stagione è arrivata la proposta choc per Brozo che si prepara a firmare un’offerta da 20 milioni a stagione (all’Inter invece un’offerta da 20 milioni più bonus). Nelle ultime ore anche il tennista e grande tifoso nerazzurro Fabio Fognini ha provato a far cambiare idea al croato via social: “Resta”. Ma ormai è decisamente improbabile che il centrocampista cambi idea.

Roma, le sirene arabe anche per Spinazzola

L’esodo dalla serie A verso l’Arabia Saudita potrebbe essere solo all’inizio. Se la partenza di Agudelo (ex Spezia) ha fatto poco notizia, quella di Brozovic ha ottenuto una cassa di risonanza decisamente maggiore. Ora a raggiungerlo nel campionato arabo ci potrebbe essere anche Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma e della nazionale italiana piace all’Al-Ahli e per il giocatore ci sarebbe un’offerta che alla intorno agli 8-10 milioni di euro a stagione. Così come nel caso di altri giocatori che hanno preso la strada dell’Arabia Saudita, anche Spinazzola è stato un elemento importante della Roma nell’ultima stagione. Le offerte che arrivano dall’Arabia Saudita rischiano ora di sconvolgere il calcio europeo.