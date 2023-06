Inter, Brozovic a un passo dall'Al-Nassr

Il club saudita offre 25 milioni di euro ai nerazzurri e 20 milioni netti annuali al centrocampista croato

25-06-2023 15:53

Marcelo Brozovic a un passo dall’Al-Nasr. Dopo otto stagioni all’Inter, il centrocampista croato sarebbe pronto a lasciare e approdare nella Saudi Professional League (massima espressione del calcio dell’Arabia Saudita) e, più precisamente nella squadra di Cristiano Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter accetterebbe volentieri la proposta del club di Riyadh: primo perché incamererebbe 23 milioni di euro per il cartellino, in secondo luogo perché riuscirebbe a sgravarsi di un ingaggio pesante, ben 13 milioni di euro lordi a stagione fino al prossimo 30 giugno 2026. Una volta accettata l’offerta da parte del club vicecampione d’Europa, la palla passerebbe quindi al classe 1992 ex Dinamo Zagabria (cresciuto nello Hrvatski Dragovoljac e, successivamente, prima di approdare alla Dinamo, alla Lokomotiv Zagabria), che difficilmente rifiuterebbe.

L’Al-Nassr, infatti, gli offre la bellezza di 20 milioni netti d’ingaggio stagionali. Cifre che, ovviamente, il Barcellona – altra squadra fortemente interessata a lui per mezzo dell’allenatore Xavi – non potrebbe permettersi. Insomma, secondo fonti incrociate, sarebbe iniziato il conto alla rovescia per il trasferimento di un altro big del calcio di Serie A ed europeo nei ranghi del massimo campionato saudita. Negli otto anni n cui ha vestito la maglia dell’Inter, dal 2015 ad oggi, Marcelo Brozovic ha collezionato 330 presenze in tutte le competizioni realizzando 31 reti è una quantità smisurata di assist. Insomma, anche in questo caso, si può, dire, la fine di un era…