Brasile, nuovo caso Rubiales: tecnico Santos donne lascia dopo accuse di molestie

L'allenatore Kleiton Lima è accusato di molestie sessuali dalle sue giocatrici. Il Santos indaga e il tecnico nega, adendo le vie legali per tutelarsi

08-09-2023 10:57

Dal bacio non consenziente ad una giocatrice, Jenni Hermoso, da parte del presidente Rubiales della Federcalcio spagnola durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dalla Spagna sull’Inghilterra, a Kleiton Lima.

Nuova bufera nel mondo del calcio femminile. L’allenatore brasiliano è stato denunciato per molestie morali e sessuali da parte della squadra femminile del Santos. Le giocatrici si sono riunite e hanno scritto lettere con le loro testimonianze contro Lima, che è stato successivamente licenziato insieme al suo staff tecnico.

Il Santos sta indagando sul caso molestie del suo allenatore

Il presidente del Santos ha ricevuto il documento con le denunce delle giocatrici e il Santos, attraverso un comunicato, ha annunciato di essere al corrente dell’indagine in corso, affermando di aver parlato con l’allenatore, il quale ha negato tutte le accuse. Tuttavia, Lima ha messo da parte il suo incarico per consentire un’indagine approfondita da parte del consiglio di amministrazione del club.

“Per quanto riguarda la denuncia di molestie, che ha coinvolto l’allenatore Kleiton Lima, il Santos FC informa che sta indagando sul caso, ha parlato con il professionista, che ha negato tutti i fatti, ma ha reso disponibile la posizione, che è stata accettata dal Consiglio per una migliore indagine del caso Il Santos FC continuerà sempre a cercare l’ambiente migliore per tutti i suoi dipendenti”.

La risposta dell’allenatore Kleiton Lima dopo le accuse di molestie

L’allenatore ha anche affermato di essere sorpreso dalle accuse e ha dichiarato che adirà le vie legali, sottolineando di non aver mai ricevuto lamentele in merito durante la sua lunga carriera professionale.

“Prima di tutto non mi sono dimesso, ho messo l’incarico a disposizione del consiglio di amministrazione della società dopo essere venuto a conoscenza di lamentele da parte di una parte della squadra riguardo al mio operato. Il Santos ha deciso di licenziare l’intero staff tecnico del calcio femminile. L’ho scoperto. anche di presunte denunce di molestie, che mi hanno suscitato sorpresa e rivolta.

Un’accusa come questa è molto grave e io agirò per vie legali, chi denuncia deve dimostrarlo. Ho avuto una carriera professionale di quasi 30 anni ininterrotta e di successo, non ho mai avuto lamentele in merito in tutta la mia carriera. Non accetto che utilizzino questo artificio per destituirmi dal mio incarico e cerchino di infangare la mia storia e quella del club”.

Tutto lo staff tecnico di Kleiton Lima è stato licenziato

Insieme all’allenatore lasciano il club anche l’assistente tecnico Fabi Guedes, il preparatore fisico Vanessa Monte Bello, l’analista della prestazione Julio Resende, il preparatore dei portieri Gabriel Ribeiro, lo psicologo Luiza Garutti, il massaggiatore Tarso. Ajifu e i fisioterapisti Dhouglas Antonini e Lucas Wasem.

Kleiton Lima è l’allenatore di maggior successo nella storia della Séries da Vila. Mentre era in carica, ha vinto due titoli: Libertadores da América (2009 e 2010), Copa do Brasil (2008 e 2009), Campeonato Paulista (2007 e 2010), Liga Nacional (2007) e Copa Mercosul (2006).

Anche le atlete del Alvinegro Praiano denunciano Kleiton Lima

Gli scheletri nell’armadio di Kleiton Lima non si fermano qui: anche le giocatrici del suo club passato, Alvinegro Praiano, hanno scritto lettere firmate con le loro storie personali contro il loro ex allenatore. Il documento è stato inviato al presidente Andres Rueda. L’informazione è stata inizialmente diffusa dall’UOL e confermata anche dalla Gazeta Esportiva .