E’ stato un Natale di preghiera per la famiglia di Pelè. Tutti si sono riuniti al capezzale di O’ Rey, ricoverato all’ospedale Einstein di San Paolo dove sta lottando contro le complicazioni dovute al tumore al colon. A raggiungere le due figlie Flavia e Kely Nascimento anche Edinho, il figlio maschio di Pelè da poco nominato allenatore del clubdi Londrina (Paraná, nord).

Pelè, la figlia posta foto con tutti i fratelli ma senza la Perla Nera

“È arrivato”, ha scritto Kely sul suo account Instagram insieme a una foto con Edinho e un’altra con le sue figlie, Sophia e Stephany Nascimento ma stavolta non ci sono immagini dell’ex fuoriclasse brasiliano nel suo letto.

Pelè, il figlio Edinho cambia programma per andare dal padre

Edinho non pensava di trascorrere il Natale in ospedale, il giorno prima si era scusato dicendo: “Mi piacerebbe essere presente, ma sono impegnato nella mia missione qui. Non sono un medico, non potrei aiutare davvero molto”. Il peggiorare delle condizioni di Pelè lo ha spinto però a cambiare idea. Ieri Kely aveva fatto commuovere tutto il mondo postando la foto mentre abbracciava il padre nel letto d’ospedale e scrivendo: “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme.” .

Nel suo ultimo bollettino medico, l’ospedale aveva fatto sapere che Pelé ha avuto una “progressione” del cancro al colon che sta affrontando e stava ricevendo cure per “disfunzioni renali e cardiache”.

“Il nostro Natale a casa è stato sospeso. Abbiamo deciso insieme ai medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui, con tutte le cure che questa nuova famiglia dell’ospedale Einstein ci dà”, ha scritto Kely. su Instagram, insieme a un selfie scattato con la sorella Flavia in ospedale..

Pelè, smentite le voci sulla morte di O’ Rey

Pelé è stato inizialmente ricoverato per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico per il cancro al colon rilevato nel settembre dello scorso anno e per curare un’infezione respiratoria derivata da una recente infezione da covid, secondo i medici e la sua famiglia. Data la mancanza di informazioni, le voci sulla sua morte hanno cominciato a prendere forza. Si sono addirittura moltiplicati dopo le immagini in cui si vede una struttura al centro dello stadio Santos che avrebbe ospitato l’imminente funerale di Edson Arantes do Nascimento.

“Un portavoce dell’ospedale Alberto Einstein ha appena confermato che per il momento non ci sarà alcun bollettino medico. ‘Pelé è vivo'”, ha riferito sul suo account Twitter il noto giornalista brasiliano Fernando Mitre.

Infine il Santos, storico club brasiliano dove Pelè ha fatto la storia, ha deciso di omaggiare l’82enne leggendario calciatore sulle magliette della prossima stagione che avranno come logo una corona, proprio in onore di ‘O Rey.