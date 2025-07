Brasile: Davide Ancelotti molla papà Carlo e trova una squadra tutta sua, il retroscena

Davide Ancelotti, figlio di Carlo, è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore al Botafogo. Il club brasiliano ha ufficializzato l'accordo

Aveva detto di non essere mai stato d’accordo con il papà Carlo. Oggi, per Davide Ancelotti comincerà la sua carriera da allenatore in prima al Botafogo. Il club di Rio de Janeiro ha concluso l’accordo per l’ingaggio del figlio del neo CT della Selecao, il cui arrivo in Brasile è previsto nei prossimi giorni. Dopo essere stato accostato anche a club italiani come la Roma e Como e dopo aver inizialmente detto sì al padre per diventare suo vice alla nazionale auriverde, Davide Ancelotti trova una squadra tutta sua ma non sarà comunque distante geograficamente dal padre Carlo Ancelotti: la trattativa, condotta rapidamente dal Botafogo, è stata comunicata anche alla Federazione calcistica brasiliana, con l’approvazione di entrambe le parti arrivata nella giornata di domenica per il via libera. Il retroscena fondamentale sulla chiusura dell’accordo.

Prima avventura da solista per Davide Ancelotti

Dopo anni vissuti al fianco del padre come vice in club prestigiosi come Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, Davide è pronto a intraprendere un percorso autonomo. La scelta è ricaduta sul Botafogo, campione in carica di Copa Libertadores e Brasileirao, recentemente rimasto senza guida tecnica dopo l’esonero di Renato Paiva, in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club.

Ancelotti junior, 35 anni, era in vacanza in Europa quando è stato contattato dal club carioca. Tutto è però successo all’improvviso e in modo del tutto inaspettato: dopo aver valutato offerte dalla Spagna, dall’Italia e dai Glasgow Rangers, ha scelto il progetto Botafogo, che punta a rilanciarsi dopo un periodo turbolento.

Non manca però un retroscena fondamentale sulla chiusura della trattativa: l’idea iniziale della nazionale brasiliana era quella di “prestare” Davide, ma alla fine il club avrà l’esclusiva del suo lavoro.

Esordio rimandato, ma atteso con impazienza

Il debutto ufficiale in panchina non avverrà subito per Davide Ancelotti. La squadra affronterà il Vasco da Gama sabato 12 luglio, ma sarà Claudio Caçapa a guidarla da bordo campo. Nel frattempo, il neo tecnico inizierà a prendere contatto con l’ambiente e con il gruppo squadra, in vista di una transizione completa nelle settimane successive.

La separazione professionale dal padre Carlo

Nonostante la vicinanza geografica — Carlo Ancelotti vive anche lui a Rio come commissario tecnico del Brasile — Davide ha scelto di intraprendere un proprio cammino. Il sodalizio tecnico-familiare, solido e duraturo, lascia ora spazio a una nuova fase. Secondo gli osservatori che lo hanno seguito al Real Madrid, Davide si è distinto per competenza tattica e capacità comunicative, doti che lo rendono comunque un tecnico preparato e maturo sebbene abbia agito sempre da secondo.

Botafogo in cerca di stabilità, si riparte da Davide Ancelotti

Con l’arrivo di Davide Ancelotti, il Botafogo raggiunge quota dieci allenatori in poco più di due anni dalla trasformazione in SAF, avvenuta nell’aprile 2022 sotto la gestione di John Textor. Dopo il trionfo in Copa Libertadores e l’inattesa vittoria contro il PSG nel Mondiale per Club, la squadra è alla ricerca di continuità. L’obiettivo è consolidare un progetto tecnico solido, capace di dare stabilità a un club che ha cambiato guida troppe volte in poco tempo.

Le prossime sfide di Davide Ancelotti

In attesa dell’ufficializzazione definitiva, il Botafogo riprenderà gli allenamenti lunedì 7 luglio al centro sportivo Lonier. Davide Ancelotti, che ha già dato il suo assenso, sarà a breve operativo per guidare una delle squadre più importanti del continente in un campionato ricco di insidie come il Brasileirão.