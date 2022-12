24-12-2022 09:30

Non sarà un Natale di gioia per Pelè. L’82enne ex fuoriclasse brasiliano è ricoverato nell’ospedale di San Paolo e le sue condizioni non inducono a previsioni ottimistiche. ‘O Rey è peggiorato, accusa disfunzioni ai reni e al cuore dopo che le cure chemioterapiche per combattere il tumore al colon con cui lotta da anni hanno smesso di fare effetto. La leggenda carioca non è sola, al suo capezzale c’è la figlia Kelly Nascimento che sui social ha pubblicato una foto strappalacrime.

Pelè, le figlie avevano provato a smentire allarmismi

Era il 5 dicembre scorso quando proprio Kelly, dopo il primo ricovero di Pelè, aveva tranquillizzato tutti dicendo: “Circa tre settimane fa ha preso il Covid. È vaccinato, ma a causa dei farmaci antitumorali, della chemioterapia, è fragile e ha avuto un’infezione ai polmoni. Ecco perché è andato in ospedale, a causa dell’infezione polmonare. È grave, perché ha una certa età e sta curando il cancro. È sotto antibiotici e quando si riprenderà tornerà a casa”.

“In ospedale è assistito meglio ma non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio”, aveva aggiunto l’altra figlia di O Rei Flavia. “Essendo una persona con una salute più delicata, è meglio che stia in ospedale. È molto ingiusto dire che è in uno stato terminale, con cure palliative. Non è così. Più di chiunque altro, non vogliamo che quel momento arrivi. Certo, un giorno accadrà, ma non è adesso, non c’è bisogno di essere allarmati anticipando una situazione che ora non esiste. Non ha dolore da nessuna parte. Questo tipo di cancro non porta dolore. Solo chi ha il cancro alle ossa ha dolore. Ce l’ha nel colon”.

Pelè, la figlia pubblica foto abbracciata al padre

Ora però la situazione è cambiata. Kelly ha ammesso il peggioramento dello stato di salute della Perla Nera e sui social ha pubblicato una foto in cui è abbracciata teneramente al padre che si trova a letto: “Siamo ancora qui, nella lotta e con la fede. Ancora una notte insieme”.

Pelè, peggiorano le condizioni di O’ Rey

Questa è la prima foto di Pelé da quando, due giorni fa, i suoi medici hanno riferito che il suo cancro era avanzato, provocando “disfunzioni” ai reni e al cuore”. Mercoledì scorso i medici hanno riferito di un peggioramento del tumore e hanno affermato che l’ex calciatore “necessita di maggiori cure legate alla disfunzione renale e cardiaca”.