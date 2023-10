Champions League: Sergio Ramos, durissimo attacco a Orsato dopo PSV-Siviglia

Sergio Ramos e la stampa spagnola si sono scagliati contro Daniele Orsato per l'arbitraggio di PSV-Siviglia, match valido per il Girone B della Champions Legaue

04-10-2023 19:42

Daniele Orsato è finito nel mirino della stampa spagnola e del difensore del Siviglia ed ex Real Madrid, Sergio Ramos, per il mancato utilizzo del VAR durante il match valido per il secondo turno della fase a gironi della Champions League tra PSV Eindhoven e gli andalusi da lui diretto.

La partita

Il match del Girone B di Champions League tra PSV e Siviglia si è chiuso senza vincitori, ma con ben quattro reti, che hanno fissato il 2-2 finale. Un risultato che sta stretto soprattutto agli spagnoli, capaci di portarsi avanti per ben due volte, prima con Nemanja Gudelj al 68’ e poi con Youssef En-Nesyri all’87’, e farsi riacciuffare nei minuti finali dai padroni di casa grazie alle reti di Luuk De Jong all’86’, su rigore, e Jordan Teze al 95’.

Un pareggio che non smuove più di tanto la classifica delle due squadre nel Girone B, che ora vede il Lens, che ieri ha battuto 2-1 l’Arsenal, primo con 4 punti, i Gunners secondi con 3, il Siviglia terzo con 2 e PSV ultimo con un solo punto. Al prossimo turno, che potrebbe già rivelarsi decisivo per le sorti delle due formazioni, gli spagnoli affronteranno l’Arsenal, mentre gli olandesi il Lens.

I tre episodi dubbi

Ad aumentare il rammarico del Siviglia e dei suoi tifosi sono state anche le scelte del fischietto italiano, Daniele Orsato, in occasione di tre episodi dubbi. Il primo riguarda un gol annullato agli ospiti al 52’, sul risultato ancora di 0-0, per un tocco di mano di Adria Pedrosa autore della rete.

Il secondo episodio è quello del rigore che ha portato al primo pareggio degli olandesi, fischiato per un’intervento dubbio in scivolata proprio di Sergio Ramos. Il terzo riguarda, infine, il punto del definitivo pareggio del PSV, che secondo gli spagnoli è viziato da un fallo a inizio azione.

Ad aver scatenato le ire degli ospiti non sono state tanto le scelte in campo di Orsato, bensì il mancato ricorso al VAR, che avrebbe dovuto segnalare al direttore di gara eventuali errori proprio in quelle tre situazioni poi decisive ai fini del risultato.

💥 Sergio Ramos, en su Instagram, ha subido el vídeo del penalti pitado por Orsato: “Él me dijo: es muy claro”.

El defensa del #SevillaFC se queja públicamente de la jugada y el arbitraje. pic.twitter.com/Cgxwl5cgTH

— José Manuel Rodríguez (@jmrodriguezper) October 4, 2023

La presa di posizione di Sergio Ramos

Ad aggiungersi alle proteste dei media spagnoli è stato Sergio Ramos, autore del fallo dubbio su penalty per gli avversari. Il difensore ex Real Madrid nel post partita ha attaccato l’arbitraggio facendo per l’appunto leva sul fatto che Orsato non sia stato richiamato dal VAR a vedere i tre episodi dubbi. Queste le sue parole:

Il Var serve per aiutare. Se sbagli una decisione, datti il tempo di correggerla. Il rigore non c’era; posso capire che il direttore di gioco prenda scelte rapide, ma il VAR deve aiutarlo.

Il difensore del Siviglia ha ribadito il concetto anche sui propri canali social, chiedendosi quale sia l’utilità della tecnologia se non viene utilizzata:

Un pareggio dal sapore dolceamaro: un punto prezioso fuori casa, ma due che ci sono sfuggiti per piccoli dettagli. È tempo di continuare a lavorare e migliorare. E una piccola riflessione: a cosa servono gli strumenti se non vengono utilizzati?

Un empate con sabor agridulce: un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos han escapado por pequeños detalles. Toca seguir trabajando y mejorando.

Y una pequeña reflexión: ¿Para qué están las herramientas si no se usan?

A draw with a bittersweet taste: a valuable point… pic.twitter.com/bD9LYez1N3

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 3, 2023