Premier League, Tottenham-Liverpool: le scuse degli arbitri non bastano, i Reds vogliono il rematch

Dopo il torto subito contro il Tottenham nell'ultima di Premier, il Liverpool sta prendendo in considerazione le opzioni a loro disposizione, tra cui quella di rigiocare la partita

02-10-2023 19:15

Nell’ultima giornata di Premier League il Liverpool si è visto annullare per fuorigioco un gol regolare di Luis Diaz contro il Tottenham a causa del mancato intervento del VAR. Questo errore ha contribuito alla sconfitta dei Reds che, nonostante le scuse dell’ente responsabile degli arbitri, sta prendendo in considerazione le varie opzioni a loro disposizioni, tra cui quella del ricorso al risultato e conseguente rematch contro gli Spurs.

Il caso di Tottenham-Liverpool

A monopolizzare l’attenzione dell’ultimo turno di Premier League non è stata la sconfitta del Manchester United in casa contro Crystal Palace né quella ancora più sorprende del Manchester City contro il Wolverhampton, bensì un errore arbitrale capitato nel big match di giornata tra Tottenham e Liverpool.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, con le due squadre ancora sul risultato di 0-0, l’arbitro annulla ai Reds un gol regolare segnato da Luis Diaz per presunto fuorigioco. Una situazione che ai giorni nostri con la VAR non dovrebbe rappresentare un problema per il corretto proseguimento del match. Peccato però la tecnologia non sia intervenuta per correggere quella decisione sbagliata presa sul campo, facendo di conseguenza adirare giocatori, tifosi e commentatori.

Oltre al danno anche la beffa per il Liverpool che, in 9 per le espulsioni di Curtis Jones e Diogo Jota e sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Heung-min Son e Cody Gakpo, perderà la partita contro il Tottenham con il risultato di 2-1 a causa di un autogol di Joel Matip nei minuti finali.

Let’s talk about Tottenham Vs. Liverpool game. Diaz offside VAR decision on-screen 32′. Why was the goal disallowed? Looks like VAR is always against Liverpool. pic.twitter.com/GZY4l1y4AR — STIGA JNR🇬🇭🇴🇲 (@Kwaw_stiga) October 1, 2023

Non bastano le scuse

Un errore rimasto indigesto al Liverpool che, nonostante le scuse dell’ente responsabile degli arbitri nel massimo campionato inglese (PGMOL), ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha espresso tutta la sua delusione e fatto sapere che “valuteremo la gamma di opzioni a nostra disposizione”, tra le quali è presente anche il riscorso al risultato finale e la possibilità di rigiocare la partita contro che, è giusto specificare, avrebbe permesso ai Reds di issarsi in testa alla classifica in solitaria in caso di successo.