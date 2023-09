Sancho come Osimhen, ma il Manchester United e Ten Hag reagiscono a muso duro

Dopo essere stato messo fuori rosa per una lite e un post contro l’allenatore l’attaccante inglese è stato bandito dalle strutture dei Red Devils. I compagni gli hanno chiesto di scusarsi

26-09-2023 14:13

In confronto alla guerra tra Jadon Sancho da una parte e il Manchester United e il tecnico Erik Ten Hag dall’altra, lo sfogo di Victor Osimhen contro Rudi Garcia può sembrare un’inezia. Dopo essere stato messo fuori rosa per una lite con l’allenatore, l’attaccante inglese è stato bandito da tutte le strutture dei Red Devils. In campo sono scesi anche i suoi compagni di squadra, che gli hanno suggerito di chiedere scusa a Ten Hag.

Sancho come Osimhen: la lite col tecnico Ten Hag

Victor Osimhen ha fatto notizia per il suo sfogo contro Rudi Garcia durante Bologna-Napoli, ma la relazione complicata tra l’attaccante nigeriano e il suo allenatore è nulla in confronto alla guerra scatenatasi in casa Manchester United tra Jadon Sancho e il tecnico Erik Ten Hag. Dall’arrivo dell’olandese ai Red Devils i due non si sono mai amati, ma la situazione è precipitata qualche giorno fa, quando Sancho ha litigato con Ten Hag e ha poi pubblicato un post sui social (poi rimosso) contro l’allenatore olandese. In risposta, lo United ha messo l’attaccante fuori rosa.

Sancho bandito dalle strutture del Manchester United

Come riporta il Daily Mirror, il provvedimento non avrebbe portato ad alcun ravvedimento da parte di Sancho e così lo United ha comminato al giocatore una sanzione ancora più drastica: l’attaccante è stato bandito da tutte le strutture della prima squadra dei Red Devils a Carrington, il centro sportivo dello United, compresa la sala da pranzo. Sancho, dunque, ha subito un’esclusione totale, dunque, da parte del club. Ten Hag ha anche lanciato un ultimatum a Sancho, che verrà riammesso soltanto quando presenterà le sue scuse all’allenatore.

United, i giocatori chiedono a Sancho di scusarsi con Ten Hag

Nella vicenda sono intervenuti anche i compagni di squadra di Sancho: i giocatori dello United hanno chiesto all’attaccante di presentare le sue scuse a Ten Hag per poter chiudere la questione e concentrarsi così sugli impegni stagionali. Al momento, però, Sancho non sembra intenzionato a fare marcia indietro: il suo obiettivo è essere ceduto nel prossimo calciomercato di gennaio.