Risultati Champions League: Bayern Monaco-Manchester United è la festa del gol, incubo Onana, dilaga l'Arsenal

I risultati delle partite del mercoledì in Champions League: sette reti all'Allianz Arena, ridono i bavaresi. Impresa Salisburgo nella tana del Benfica, rimonta Galatasaray.

20-09-2023 23:16

Gol a grappoli, spettacolo ed emozioni a non finire nelle partite del mercoledì di Champions. Sorridono le due italiane, il Napoli per la preziosa vittoria di Braga, l’Inter per l’1-1 acciuffato nel finale contro la Real Sociedad. Ma sorride anche Ancelotti, che all’ultimo assalto batte col suo Real Madrid l’Union Berlino di Bonucci. Sette reti tra Bayern Monaco e Manchester United, una regalata da un goffo errore di Onana. Sorpresa Salisburgo, goleada per l’Arsenal contro il PSV. Tutti i risultati e i marcatori.

Girone A

Galatasaray-Fc Copenaghen 2-2: 35′ pt Elyonoussi (C), 13′ st Goncalves (C), 41′ st Boey (G), 43′ st Tete (G)

Nella sfida iniziata alle 18.45, pareggio in rimonta per il Galatasaray contro il Copenaghen. Turchi sorpresi nel primo tempo da Elyonoussi e poi puniti in avvio di ripresa da Goncalves. Il tecnico giallorosso, l’ex interista Okan Buruk, toglie dal campo Mertens e inserisce Tete. E la rimonta si concretizza nel finale. Al 41′ Boey riaccende le speranze, al 43′ proprio Tete firma il definitivo 2-2.

Bayern Monaco-Manchester United 4-3: 28′ pt Sané (B), 32′ pt Gnabry (B), 4′ st Hojlund (M), 9′ st rig. Kane (B), 43′ st Casemiro (M), 47′ st Tel (B), 50′ st Casemiro (M)

Una clamorosa papera di Onana spiana la strada al Bayern Monaco contro il Manchester United. L’ex Inter si rende protagonista di un errore incredibile, non trattenendo un innocuo tiro di Sane al 28′. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio di Gnabry che sigilla il risultato per i tedeschi. Pirotecnica la ripresa. Hojlund accorcia per i Red Devils, Kane dal dischetto spinge ancora il Bayern. Casemiro riaccende le speranze inglese, Tel le spegne nel recupero. Finisce 4-3, perché in extremis Casemiro va ancora a segno, senza evitare il ko ai suoi.

Girone B

Arsenal-PSV Eindhoven 4-0: 8′ pt Saka, 20′ pt Trossard, 38′ pt Gabriel Jesus, 25′ st Odegaard

Basta un tempo all’Arsenal per mettere in cassaforte la vittoria sul PSV Eindhoven. I Gunners di Arteta sono padroni del campo e passano all’8′ con Saka. Al 20′ arriva il raddoppio di Trossard, poi al 38′ è il brasiliano Gabriel Jesus a calare il tris. Nella ripresa c’è spazio anche per la quarta marcatura, firmata da Odegaard.

Siviglia-Lens 1-1: 9′ pt Ocampos (S), 24′ pt Fulgini

Sfida tra formazioni in crisi nei rispettivi campionati al Sanchez Pizjuan. Parte meglio il Siviglia, con Ramos al centro della ripresa. Al 9′ è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ocampos, a portare in vantaggio gli andalusi ma al 24′ arriva la risposta del Lens, che agguanta il pari grazie a un guizzo di Fulgini. Nella ripresa è il Siviglia a provarci con maggior convinzione, ma senza fortuna. Finisce 1-1.

Girone C

Real Madrid-Union Berlino 1-0: 49′ st Bellingham

È una rete di Bellingham al 4′ di recupero, dopo una rocambolesca carambola in area avversaria, a regalare i tre punti al Real Madrid e ad Ancelotti nella prima sfida di Champions. Uno a zero sofferto ma meritato per i Galacticos contro l’Union Berlino che, guidata da Bonucci – l’ex Juve è uscito a una decina di minuti dal termine, stremato – si è difesa strenuamente contro i tambureggianti attacchi avversari. Missione riuscita fino all’ultimo minuto, poi ci ha pensato Bellingham.

Braga-Napoli 1-2: 46′ pt Di Lorenzo (N), 39′ st Bruma (B), 42′ st aut. Niakate (N)

Buon primo tempo del Napoli a Braga. Dopo tante occasioni fallite, è capitan Di Lorenzo a portare in vantaggio i campioni d’Italia. Nella ripresa la squadra di Garcia abbassa il baricentro, rischia e subisce il pari dei portoghesi al 39′ con Bruma. Sembra mettersi male, ma al 42′ è un clamoroso autogol di Niakate su cross teso di Zielinski a dare una boccata d’ossigeno agli azzurri.

Girone D

Benfica-Salisburgo 0-2: 15′ pt rig. Simic, 6′ st Gloukh

Il Benfica si fa sorprendere dal Salisburgo, che in un quarto d’ora si guadagna due rigori e un’espulsione: Antonio Silva. Il primo penalty lo sbaglia Konate, calciandolo malamente fuori dallo specchio. Al 15′, però, Simic non sbaglia e porta in vantaggio gli austriaci. Sotto di un uomo e di un gol, il Benfica ci prova ma incassa in avvio di ripresa la seconda rete avversaria a opera di Gloukh.

Real Sociedad-Inter 1-1: 4′ pt Brais Mendez (R), 42′ st Lautaro (I)

Inzaghi fa debuttare Pavard e rivoluziona l’Inter. Turnover massiccio per l’allenatore dei nerazzurri, che però dopo 4′ si ritrovano sotto: errore di Bastoni e rete del vantaggio della Real Sociedad firmata da Brais Mendez. Gli spettri sembrano materializzarsi, ma nel finale è Lautaro a calare dal cilindro il jolly che vale un prezioso 1-1.