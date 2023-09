Pagelle Real Sociedad-Inter 1-1: Inzaghi sbaglia scelte, Bastoni pasticcia ma Lautaro salva tutto

Top e flop della partita Real Sociedad-Inter 1-1, valevole per la 1° giornata del Gruppo D di Champions League. Bastoni choc e Mendez ne approfitta. Lautaro nel finale beffa i baschi.

20-09-2023 22:57

Confermare la versione italiana anche oltre confine. Era questo l’obiettivo dell’Inter alla vigilia dell’esordio in Champions League a domicilio della Real Sociedad. Se i nerazzurri in Serie A non avevano praticato commesso errori, in Europa l’approccio della formazione di Simone Inzaghi è stato completamente sbagliato. Così i baschi, grazie a un pressing forsennato, riescono a portarsi avanti con la rete di Brais Mendez, propiziata da un pasticcio difensivo degli ospiti. Da lì controllare la gara diventa semplice per gli spagnoli, finché regge il ritmo almeno. Nel finale, la zampata di Lautaro salva faccia e risultato ai vice campioni in carica.

Real Sociedad-Inter, la chiave della partita

Simone Inzaghi si diverte a rimescolare un po’ le carte. Non varia il modulo di base della sua Inter, il consueto 3-5-2 ma gli interpreti sì e non solo per le defezioni degli ultimi giorni. Chance da titolari per Carlos Augusto sull’out mancino e pure per Arnautovic, schierato a sorpresa al posto di Thuram. La Real Sociedad invece non effettua nessun cambio rispetto all’undici che ha perso contro il Real Madrid, vendendo però cara la pelle alle Merengues. Sono gli spagnoli a partire forte con un pressing alto che dà subito i suoi frutti: dopo il palo di Barrenetxea è Brais Mendez a siglare l’1-0 con la complicità di un distratto Bastoni. Pochi gli spunti offensivi dei meneghini nel primo tempo, complici i pochi spazi lasciati dai baschi che provano anzi a raddoppiare con Le Normand il cui colpo di testa termina a lato.

Nella ripresa l’allenatore piacentino prova a cambiare volto al match, inserendo elementi di qualità come Dimarco, Frattesi e Thuram. L’episodio però gira contro, o almeno così sembra: Barella viene espulso per un presunto fallo di reazione a metà campo. Il direttore di gara, l’inglese Oliver, dimostra di non avere un bidone della spazzatura al posto del cuore. Richiamato dal Var, rivede l’azione e si ravvede. Così l’Inter resta in 11. La Real Sociedad è però sempre più pericolosa con la traversa colpita di testa da Merino. Alla fine poi i biancoblù di San Sebastian calano nettamente: ne approfitta Lautaro Martinez che con una zampata capitalizza al massimo l’assist involontario di Frattesi. Finisce 1-1.

Cosa ha funzionato nell’Inter

Poco oggi, ad essere onesti. Ciò che si salva è la sensazione che questa squadra possa fare molto di più col materiale a disposizione. Anche oltre le assenze. Va trovata comunque una contromisura per avversari ben organizzati dal punto di vista difensivo e che siano in grado di tenere alto il ritmo. Probabile che alcune pedine siano in questo momento irrinunciabili. Ed anche Frattesi meriterebbe maggiore spazio.

Cosa non ha funzionato nell’Inter

Si sente il peso dell’assenza a centrocampo di un giocatore come Calhanoglu. Il turco non ha eguali in rosa, sebbene Asllani ci provi con le sue caratteristiche a non farlo rimpiangere. L’Inter non è riuscita a trovare spunti né spazi per colpire. In più ha pagato gli inspiegabili cali di concentrazione difensivi nonostante l’importanza dell’impegno fosse chiara. Davanti Arnautovic in questo momento non vale Thuram, né i suoi compagni sono in grado di servirlo in base alle sue doti.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5 Di palloni come quello dato a Bastoni se ne vedono ormai tanti. Lo svizzero salva i suoi su un colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal.

Di palloni come quello dato a Bastoni se ne vedono ormai tanti. Lo svizzero salva i suoi su un colpo di testa a botta sicura di Oyarzabal. Pavard 6 Difficile tenere botta contro un peperino come Barrenetxea ma il francese seppur a fatica ci riesce.

Difficile tenere botta contro un peperino come Barrenetxea ma il francese seppur a fatica ci riesce. De Vrij 6 Gli avversari arrivano davvero dappertutto, ha il merito di non perdere la bussola

Gli avversari arrivano davvero dappertutto, ha il merito di non perdere la bussola Bastoni 4,5 Errore scellerato in occasione della rete di Brais Dias.

Errore scellerato in occasione della rete di Brais Dias. Dumfries 5,5 Soffre quando c’è da difendere ma non punge nemmeno quando può attaccare.

Soffre quando c’è da difendere ma non punge nemmeno quando può attaccare. Barella 5 Qualche errore tecnico di troppo, non da lui.

Qualche errore tecnico di troppo, non da lui. Asllani 5 I baschi vanno troppo veloce e non regge i ritmi.

I baschi vanno troppo veloce e non regge i ritmi. Mkhitaryan 5 Fuori dalla partita.

Fuori dalla partita. Carlos Augusto 5,5 Sembra partire col piede giusto ma si scioglie in fretta.

Sembra partire col piede giusto ma si scioglie in fretta. Arnautovic 5 Non riceve palloni giocabili, controllato agevolmente dai centrali spagnoli.

Non riceve palloni giocabili, controllato agevolmente dai centrali spagnoli. Lautaro Martinez 6,5 Svaria sul fronte offensivo per aiutare i compagni a trovare un varco. Non è un caso che sia suo il gol dell’1-1

Svaria sul fronte offensivo per aiutare i compagni a trovare un varco. Non è un caso che sia suo il gol dell’1-1 Dimarco 6 Inzaghi gli ha chiesto di cercare la profondità con la sua qualità.

Inzaghi gli ha chiesto di cercare la profondità con la sua qualità. Frattesi 6,5 Upgrade rispetto al predecessore: corre e serve palloni potenzialmente interessanti. Uno Lautaro lo trasforma in gol.

Upgrade rispetto al predecessore: corre e serve palloni potenzialmente interessanti. Uno Lautaro lo trasforma in gol. Thuram 6,5 Un paio di spunti. Nel primo scivola sul più bello, nel secondo lo chiudono in corner. Ma è vivo e si sente.

Un paio di spunti. Nel primo scivola sul più bello, nel secondo lo chiudono in corner. Ma è vivo e si sente. Sanchez 6 Entra volenteroso.

Entra volenteroso. Acerbi 6 Rimpiazza l’acciaccato De Vrij.

Rimpiazza l’acciaccato De Vrij. L’allenatore Simone Inzaghi 5,5 Sbaglia le scelte iniziali, poi la Real Sociedad sparisce dal campo e gli consente di rientrare.

Top e flop della Real Sociedad

Il top

Zubimendi – La squadra può fare il gioco che vuole perché c’è lui a correre e rubare palloni a tutti.

Il flop

Kubo – Il più temuto è anche quello che alla fine dei conti crea di meno.

Il tabellino di Real Sociedad-Inter 1-1

Reti: 4′ Mendez (R), 87′ Martinez (I)

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (dal 62′ Munoz); Merino, Zubimendi, Mendez (dall’85’ Pacheco); Kubo (dal 72′ Odriozola), Oyarzabal (dal 72′ Sadiq), Barrenetxea (dal 62′ Cho). Allenatore: Alguacil.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (dal 76′ Acerbi), Bastoni (dal 56′ Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (dal 55′ Frattesi), Mkhitaryan (dal 70′ Sanchez), Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic (dal 55′ Thuram). Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Ammoniti: Asllani, Mkhitaryan, Pavard (I), Traoré (R)