Inter-Milan: Frattesi in versione Totti scatena il caos sui social, il derby continua

Il gesto con la mano e il 4 rivolto ai rossoneri, come fece l'ex capitano della Roma alla Juve, ha messo in subbuglio il web tra accuse e difese

17-09-2023 12:00

Aveva appena cinque anni Davide Frattesi quando, l’8 febbraio del 2004, Francesco Totti si rese protagonista di un gesto iconico durante Roma-Juventus. Sul 4-0 per i giallorossi, in risposta a una provocazione di Tudor, mostrò le dita a forma di 4 e gesticolando disse: “4, zitti e a casa”, prima di essere richiamato in panchina. Una gara che si chiuse proprio con il 4-0 della squadra di Capello a quella di Lippi, con reti di Dacourt e la doppietta di Cassano. Eppure Frattesi conosceva benissimo quel gesto, tanto da averlo replicato ieri nel derby.

Frattesi prende in giro Krunic

Nel finale del derby, stravinto dall’Inter, con il punteggio di 4-1 l’ex Sassuolo ha emulato Totti con il gesto del 4. Il destinatario era Krunic: dopo un contrasto tra i due e qualche parola di troppo Frattesi si è girato, si è portato l’indice al naso come a dire all’avversario di fare silenzio e poi ha fatto il segno del quattro con la mano. Quattro che poi è diventato cinque, curiosamente, proprio grazie a un gol del centrocampista della Nazionale.

Per Capuano Frattesi ha mancato di rispetto

Da ieri sera sul web l’episodio è diventato virale. Giovanni Capuano. Il giornalista di Panorama scrive su twitter: “Frattesi farà bene a mettersi in fretta sulla linea d’onda del derby di Milano. Che è aspro, spesso di alto livello, pieno di colore e sfottò ma anche unico visto che in linea di massima giocato in una città che sa rispettare anche chi perde e non solo celebrare chi vince”.

Fioccano le reazioni: “Cultura sportiva che non esiste in Italia.A cominciare dai dirigenti che si occupano di calcio, passando per i giocatori che intonano cori offensivi sui bus contro altre squadre,agli allenatori che mostrano il dito medio, per finire ai media. Verrebbe voglia di chiudere sto circo“, oppure: “Gesto che poteva benissimo evitarsi. Anche perché é un promettente calciatore alla QUARTA partita in un grande club, non un giocatore monumento”

C’è chi osserva: “Un ragazzino che imparerà la lezione … si spera visti anche i suoi precedenti. Per ora sembra un bambino delle elementari“, oppure: “SUL 6 a 0 non ho MAI visto un giocatore del Milan prendere in giro con gesti come quello di Frattesi e per non dimenticare quello di DiMarco”

I tifosi dell’Inter ricordano gli sfottò dei rivali

Arrivano le repliche degli interisti: “siccome Calabria e il pullman sono state pesanti cadute di stile, si può serenamente dire che anche Frattesi farà bene a capire che Milano ha uno stile diverso” e anche: “è stato anche troppo calmo con Theo e Krunic in quel momento” e poi: “Per quanto mi riguarda ha fatto bene..lo sfottò ci sta quando vinci…certo poi se porti avanti un personaggio, ti devi assumere le responsabilità..come Theo del resto..ma ci sono cose peggiori nella vita” e infine: “Non ho letto questa indignazione per Pioli (57 anni) quando zittì Mourinho. Poi ci sarebbe anche Calabria e il dito medio. O il pullman alla festa scudetto. Vado avanti?”