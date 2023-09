Inter, Frattesi già idolo: Krunic zittito imitando Totti con la Juve e tifosi scatenati sui social

Frattesi archivia il derby con la rete del pokerissimo, ma conquista i tifosi dell'Inter pochi minuti prima, con un gesto "alla Totti" a Krunic che rimarrà nella storia della stracittadina

16-09-2023 23:37

Frattesi come Totti. Nell’apoteosi nerazzurra del derby dominato contro un Milan annichilito sotto tutti i punti di vista emerge una storia nella storia, un gesto che rimarrà indelebile nella mente dei tifosi dell’Inter e che eleva Davide Frattesi a idolo assoluto. Non stiamo parlando della rete che manda in archivio la stracittadina con il pesantissimo 5-1, ma del siparietto tra il centrocampista nerazzurro e il rivale Rade Krunic, dopo uno scontro di gioco tra i due. Sui social, il gesto scatena letteralmente i tifosi.

Frattesi già idolo nerazzurro

Entrato per l’ultima mezz’ora del derby, dopo le due reti all’Ucraina con la Nazionale, Frattesi conquista la San Siro nerazzurra con il gol del 5-1 che affossa definitivamente il Milan. Ma non solo. Infatti, quando il risultato è ancora sul 4-1, l’ex Sassuolo coglie l’occasione per citare uno dei suoi idoli, Francesco Totti, e zittire Krunic mostrando il quattro con la mano e mettendo indice davanti alla bocca.

Totti contro Tudor

Correva l’anno 2004 e l’8 febbraio si giocava un Roma-Juventus ancora oggi nella mente dei giallorossi. Una gara che si chiuse con un poker rifilato dalla squadra di Capello a quella di Lippi, punita dalla reti di Dacourt e la doppietta di Cassano. Richiamato in panchina nel finale, Totti si rivolse a Tudor con l’iconica gestualità riprodotta questa sera nel derby da Frattesi. Un’unica differenza: il nerazzurro non ha, infatti, aggiunto al proprio sfottò quel “quattro e a casa”, che Totti indirizzò al rivale bianconero quasi vent’anni fa.

Frattesi contro Krunic, tifosi scatenati

La riproposizione del gesto di Totti da parte di Frattesi scatena i tifosi sui social. I supporter nerazzurri abbracciano il nuovo idolo. Qualcuno scrive: “Nessuno l’ha ancora detto, quindi mi prendo l’onere: Frattesi dal punto di vista della rivalità con il Milan ha tutto per essere il nuovo Nicola Berti” e poi: “Quanto li odia Davidino”, “Gasa di brutto“, “Ha una fame assurda! È cattivo dentro, una bestia nerazzurra”, “Quanta gasa Frattesi, ci sarà da divertirsi con lui”, “Vivrò usando questa gif”, “Lo amoooo“.

Non mancano, però, le critiche e anche a tinte nerazzurre: “Spero si tolga queste cose però, è fortissimo ma non sono di mio gusto. Lasciamo parlare loro con la bocca e noi sul campo“. La maggior parte sono, però ovviamente, rossonere. C’è chi commenta: “Caro frattesi nella vita esiste il karma. Tranquillo. Tempo al tempo”, oppure: “Giusto all’Inter poteva andare”, “Giusto..da uno che ha vinto tutto in carriera nel Real Sassuolo…pagliaccio”, “Non vali un dito del piede di Totti. Fatti un bagno di umiltà … fenomeno !!!”, “È lo stesso che fa la morale per i fischi a Donnarumma, quando non si tocca il proprio orticello si è bravi a fare i fenomeni”.