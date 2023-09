Inter, Inzaghi mostra la “manita” a Pioli: gongola ma morde il freno e fa una rivelazione su Thuram

L’Inter conquista il quinto derby consecutivo nell’anno solare: Simone Inzaghi entra nella storia del club nerazzurro ma prova a spegnere gli entusiasmi. Poi fa una rivelazione di mercato su Thuram

Inter a tratti perfetta e sicuramente con il volto di Simone Inzaghi che sembra quasi essere stampato nella disposizione tattica dei suoi 11 interpreti. I nerazzurri conquistano la quinta vittoria consecutiva nel derby, la prima volta che l’Inter conquista per cinque volte il derby in un anno solare: un record che porta la firma in calce di Simone Inzaghi.

Inzaghi gongola ma morde il freno

Sul volto del tecnico dell’Inter si vede la soddisfazione per la “mazzata” rifilata al Milan e a Pioli ma Inzaghi prova a mostrare il lato più calmo e meno entusiasta.

Non siamo la squadra più forte d’Italia, abbiamo fatto un buonissimo inizio e un grande derby. Siamo sempre rimasti concentrati, abbiamo fatto gol nei momenti giusti. Tutti i ragazzi che sono entrati hanno dato un grande contributo. Dobbiamo solo continuare ed ora verrà il difficile con una serie di partite ravvicinate. Mi fa piacere vincere il derby ma per la gente e la nostra società, sappiamo che era importantissimo. I 4 derby vinti ci hanno portato a un trofeo e una finale importantissima, e questo ci dà il momentaneo primato in classifica ma siamo solo alla quarta in classifica.

Frattesi in attesa, ora c’è Mkhitaryan

Le prestazione di Frattesi con la maglia della nazionale hanno portato subito il dibattito sulla possibilità di vedere il giocatore ex Sassuolo, giocare da titolare nel derby. Inzaghi ha seguito la strada “armena” e i risultati gli hanno fato ragione.

Mkhitaryan lo conosciamo tutti, so quello che succede ma cerco di non leggere niente di quello che avviene all’esterno. Guardo solo i miei ragazzi e quelli che danno in allenamento. Ero preoccupato per questa partita perché avevamo tanti giocatori che sono rientrati dalle nazionali, ma sapevano che sanno giocare queste partite e me lo hanno dimostrato ancora una volta.

Thuram, la rivelazione di mercato di Inzaghi

L'Inter sulle tracce di Marcus Thuram da un anno: una storia che non è cominciata quest'estate. La rivelazione, che tanto a sorpresa non è, arriva dalle parole di Simone Inzaghi che si gode una rosa profonda e in grado di affrontare anche incontri ravvicinati.