Inter-Milan: i tifosi rossoneri furiosi con Pioli, per i nerazzurri ecco il vero circo

Web in tilt dopo il trionfo della squadra di Inzaghi nel derby: 5-1 il punteggio. Umiliati i fan del Diavolo, festa grande per i tifosi della formazione nerazzurra.

16-09-2023 20:10

Un trionfo per l’Inter, un’umiliazione per il Milan. Il derby delle prime della classe sceglie la sua regina: Milano è nerazzurra. La squadra di Inzaghi parte fortissimo e non si ferma più: uno, due, tre, quattro gol… E anche il quinto! Sepolto il Diavolo, quinto derby di fila vinto che spedisce Simone nella leggenda e Pioli all’inferno. Partita a senso unico che è stata vissuta con apprensione anche sul web con le due tifoserie scatenate e ovviamente per motivi opposti.

I tifosi interisti dimenticano Lukaku e sognano con Thuram

“Bisogna togliere le ragnatele ogni tanto”. Ecco il primo commento a spiccare sui social dopo l’eurogol di Thuram che è riuscito con un tiro a giro favoloso a battere Maignan. Non mancano le frecciate dei tifosi nerazzurri al loro ex attaccante Lukaku, già dimenticato dopo il gol del derby di Thuram: “Menomale che Lukaku gli ha lasciato il posto. Mamma mia che giocatore…”

C’è poi chi fa i complimenti ad Ausilio per aver preso un nuovo bomber di razza: “Abbiamo preso un campione vero, ma dove era davvero così nascosto finora? Meno male che è nostro”. “Olio su tela” è invece un altro commento che pone una similitudine tra il gol spettacolare di Thuram pari alla realizzazione di un quadro”. Un ragazzo infine scrive: “Questo gol così bello non riesco a farlo nemmeno alla Play Station…”.

Henrikh Mkhitaryan è il re del derby di Milano

A pensare che dopo soli 5 minuti aveva segnato, che al 10′ di gioco era andato vicinissimo al raddoppio con un gol di testa da centro area di poco a lato, in molti avevano già capito che la sua prestazione di giornata fosse super: “Giocatore stra-finito che segna sempre solo al derby, per noi interisti è ancora più bello così“. C’è poi chi riconosce a Mkhitaryan di essere l’attore principale del match e ricorda una forte somiglianza del giocatore: “Doppietta di Pippo Franco: straordinario.”

Alcuni fantallenatori rimpiangono di non averlo schierato in campo: “Segna Mkhitaryan che io ho messo in panchina…ma chi se ne frega: sto già godendo troppo!”. C’è poi chi elogia la super prestazione del goleador: “L’armeno oggi è un treno, vedere un giocatore così è solo una soddisfazione enorme…”

I tifosi rossoneri si scagliano contro Pioli: “Vai all’inferno”

“Altro derby perso da Pioli, a pensare che in conferenza stampa aveva detto che non avevano paura di niente dell’Inter”. I tifosi rossoneri non ci stanno a perdere così e accusano l’allenatore di troppa superficialità e sicurezza: “Pioli ha perso anche questa, vai all’inferno!”

Tra i tifosi rossoneri c’è chi non dà nessun alibi a Pioli dopo questa sonora sconfitta: “130 milioni (budget raddoppiato perché ora c’è la dirigenza simpatica) e Pioli perde anche questa, ridicolo!” Le parole in conferenza stampa pre derby tornano alla mente dei tifosi: “Pioli ha detto che non ha rivisto nessun derby del passato, ecco il risultato: questa si chiama presunzione.”

Milan, i fan non ci stanno a perdere e accusano la squadra

“Indegni, se questo doveva essere l’esame di maturità vi rispedisco a casa immediatamente”. C’è molto rammarico tra i tifosi rossoneri che sentivano già aria di scudetto vedendo il Milan così bene alle prime gare. C’è poi chi aggiunge: “Prestazione indegna di tutti, la difesa del Milan è lenta e ridicola.” C’è poi chi fa autocritica: “Siamo solo una tifoseria di esaltati e questa è la dimostrazione che solo noi potevamo far passare per giocatori di calcio professionisti gente come Pulisic, Reijnders e Loftus.”

Anche l’uomo della difesa rossonera Theo Hernandez è sotto accusa: “Fa lui fallo su rigore e poi si butta anche a terra rotolandosi fingendo, così non va: male, male, male!” E chi aggiunge: “Il terzino piu forte del mondo poi incontra l’inter e si dimostra un mediocre qualsiasi, che disastro stasera”. Infine chi commenta la sua prestazione: “Lento, poco reattivo e sempre surclassato, è emerso finalmente quanto sia un mediocre.”