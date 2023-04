Theo Hernandez: "Voglio restare a lungo al Milan"

L'esterno francese: "Siamo in grado di vincere la Champions"

11-04-2023 18:33

Theo Rodriguez in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli si è detto molto fiducioso: “Sarà una partita molto importante. Il 4-0 del Maradona non ha cambiato gli equilibri, ci aspettiamo un Napoli forte ma noi ci siamo preparati bene. Saremo in 12 grazie ai nostri tifosi a San Siro”.

Sul suo futuro in rossonero: “Essere vice-capitano del Milan è un grande onore. L’ho sempre detto, sono felice qui e spero di restare a lungo. Vero che non si conosce il futuro ma io penso solo al Napoli, sul resto vedremo”.

Gli azzurri saranno privi di Osimhen: “Il Napoli ha tanti giocatori forti, chi lo dovrà sostituire farà bene”.