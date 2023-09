Pioli, ancora un ko nel derby con l'Inter: ma ha visto un buon Milan per 70 minuti

Milan travolto dall'Inter nel derby, ma per Pioli la prestazione dei suoi è stata all'altezza per 70 minuti. E sorprende: "In avvio soltanto noi in campo".

16-09-2023 21:03

La maledizione dei derby continua per Stefano Pioli e per il Milan. Ancora una sconfitta per i rossoneri contro l’Inter, stavolta dal risultato addirittura mortificante: 5-1 per i cugini, in trionfo a fine gara. Ai supporter del Diavolo, invece, tocca leccarsi le ferite e ascoltare con interesse e curiosità la disamina dell’allenatore: perché si è perso per l’ennesima volta contro i nerazzurri? Le parole di Pioli sono destinate inevitabilmente a far discutere.

Flop derby, Pioli: “Mi tengo i primi 70 minuti”

A fine gara, prima a Dazn e poi a Sky, il tecnico del Milan rimarca un concetto:

“Eravamo in partita fino al 3-1, l’Inter è stata più scaltra in certe situazioni. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, dispiace perdere il derby con un risultato così importante a livello numerico. Ma mi tengo i nostri primi 70 minuti. Solo gli ultimi sono da cancellare. Certo, dovevamo rimanere squadra fino alla fine e spiace molto per noi e per i nostri tifosi che sia finita così”.

L’allenatore del Milan: “Inter più precisa di noi”

L’analisi di Pioli prosegue:

“Abbiamo cambiato tanto ed è normale che si possa avere qualche difficoltà. Loro sono una squadra più collaudata, forse dovevamo stare un po’ più larghi sugli esterni piuttosto che cercare la palla addosso. Ma le nostre occasioni le abbiamo avute, non siamo stati precisi. Loro hanno avuto una percentuale realizzativa altissima, per quelli che sono i tiri in porta effettuati. Questo è stato il gap che c’è stato nella partita di oggi. Lavoreremo molto per far meglio, soprattutto nelle situazioni in cui non siamo stati efficaci”.

Ancora Pioli: “Solo noi in campo per 4 minuti”

Nessuno commento da parte di Pioli sull’azione che ha fruttato il vantaggio dell’Inter, condita forse da un fallo dei giocatori di Inzaghi su Theo Hernandez e poi su Thiaw:

“Non dico niente, l’arbitro ha deciso così. L’Inter è stata migliore di noi in certe situazioni. Però vorrei sottolineare come non ci sia stato problema di approccio da parte nostra. Nei primi 4′ abbiamo tenuto palla soltanto noi, poi siamo andati sotto. Ecco, questa è una situazione in cui sono stati più furbi di noi”.

Inter attrezzata? Il parere del tecnico

Infine un giudizio sulle due rose:

“L’impatto dei nuovi entrati non è stato esaltante? Quando ho fatto i cambi abbiamo subito il rigore del 4-1 su una rimessa laterale. Non è facile entrare in un momento del genere. L’Inter è una squadra forte e lo sapevamo, ci ha battuti nettamente, ma siamo forti anche noi e sono convinto che il Milan abbia un organico all’altezza e profondo. Champions? Nessuno strascico, dobbiamo essere maturi, analizzare le cose sbagliate e fare subito bene martedì col Newcastle”.