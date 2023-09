Milan, Pioli cancella i derby persi e spiega perché con l'Inter domani sarà diverso

Pioli non ha paura dei fantasmi dei derby passati e aspetta l'Inter senza paura: fiducia in Kjaer e nei nuovi al debutto nella stracittadina

15-09-2023 14:44

Non è un derby come gli altri. Per Stefano Pioli quello di domani pomeriggio è l’occasione per uscire da un incubo. Non c’entra solo lo scontro diretto al vertice con i cugini, il problema sono i fantasmi che vede il tecnico rossonero ripensando alle ultime quattro sfide con l’Inter. Tra campionato, supercoppa e Champions quattro sconfitte, zero gol fatti e sette subìti. Ce n’è abbastanza per caricare ulteriormente la partitissima di domani al Meazza.

Pioli e i problemi pre derby da affrontare

Il tecnico rossonero non ha avuto una settimana semplice, complici infortuni e rumours preoccupanti sul fronte nazionale. Kalulu è ko, Giroud dovrebbe farcela, Theo e Maignan non sono al top ma hanno recuperato. In conferenza l’allenatore del Diavolo spiega: “Non è il primo derby ma è un nuovo Milan, ero curioso dalla prima partita di campionato per valutare la squadra. Adesso sono convinto di come la squadra vuole affrontare la partita e di come l’abbiano preparata.

“Sono convinto che la squadra saprà mettere in gioco i principi tattici su cui ha lavorato. Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco”.

Pioli non vede un altro Ibra in rosa

Gli chiedono se può essere Giroud il nuovo Ibra. Pioli è lapidario: “Di Zlatan ce n’è uno solo. La squadra, anche senza di lui, è cresciuta e ha lavorato in un certo modo: abbiamo molti giocatori di carattere. Il percorso dura da anni e adesso abbiamo accresciuto la nostra fiducia e preparazione. Mi interessa vedere una squadra che trovi delle soluzioni per fare il nostro gioco e mettere in difficoltà gli avversari. La partita di domani sarà una occasione da sfruttare per vincere, voglio che i miei giocatori la pensino così”.

Pioli si fida di Kjaer

La difesa sarà rivoluzionata ma Pioli si fida ciecamente di Kjaer: “Kjaer sta bene, tornerà in campo e farà anche molto bene, ha recuperato alla grande. Con lui in campo non cambierà il modo di difendere della squadra. Marco Pellegrino ha ancora bisogno di tempo, può fare anche il terzino sinistro ed è molto attento e disciplinato. Anche i nuovi giocatori stanno collaborando al meglio per affrontare il derby al meglio. Rafael Leao sta bene, cresce sempre di più e diventa un giocatore determinante per la squadra.”

Pioli spiega come affronterà il derby contro l’Inter

Non mancano le risposte a quelle che saranno le possibili strategie di gioco dei rossoneri: “Il punto di forza del mio Milan è la strategia di gioco ma saranno gli episodi a determinare il risultato. Faremo una partita più di attesa, ragionata e la squadra sarà meno frenetica rispetto la scorsa stagione. Per vincere un derby bisogna fare una partita di livello. Domani mi aspetto di vedere i ragazzi così come sono stato abituato a vederli finora. Noi non abbiamo paura di nulla. Per preparare questa gara ho guardato solo alle ultime tre partite del mio Milan e dell’Inter ma non altre partite del passato”.

Stefano Pioli torna anche sui nuovi giocatori presi durante questa sessione estiva di calciomercato: “Abbiamo acquistato tanti giocatori per innalzare il livello della squadra e per essere pronti a far bene in tre competizioni e per durare quanto più a lungo durante la stagione. Adesso inizia un tour de force non indifferente, lavoreremo ancora di più sulla preparazione individuale per evitare infortuni, dovremmo essere bravi a gestire le performance. Da domenica poi penseremo alle prossime.”

Cosa si aspetta Pioli dall’Inter di Inzaghi

Pioli, infine, prova a leggere la partita che sarà e ragiona su come potrà cambiare l’Inter: “L’Inter non ha cambiato molto come modo di giocare ma mi aspetto qualche cambio a sorpresa per rompere i piani tattici della gara. Nessuno dei miei giocatori sta pensando ai derby dello scorso anno. Affrontiamo questa partita con la mente libera e il solo pensiero di poter far bene. Mi aspetto che l’Inter possa puntare molto sulle ripartenze e valorizzare la velocità dei suoi attaccanti. L’Inter è stata una squadra che lo scorso anno tenne botta al City fino all’ultimo, dobbiamo restare concentrati. Una delle idee che abbiamo è di avere una squadra meno frenetica rispetto al passato”.