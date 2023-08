Milan, viaggio alla scoperta di Marco Pellegrino: il baby-talento del Platense

Chi è il difensore centrale italo-argentino che piace al club rossonero: i dettagli della trattativa che potrebbe regalare al Milan un importante rinforzo in difesa.

16-08-2023 12:35

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Marco Pellegrino è il coniglio dal cilindro tirato fuori dal Milan a due settimane dalla fine del calciomercato estivo formato 2023/2024. Un giovane talento per Stefano Pioli. Nome e cognome rendono lapalissiane le origini italiane del calciatore argentino di proprietà del Club Atletico Platense. Piede mancino, un metro e ottantaquattro centimetri d’altezza: Pellegrino è un difensore centrale in grado di fungere anche da mediano.

Pellegrino al Milan, trasferimento record per il Platense

Classe 2002, Marco Pellegrino potrebbe lasciare il Platense per passare al Milan e far registrare un trasferimento da record per il club sudamericano. Sulle tracce di Pellegrino c’erano anche Vélez, Racing e Sampdoria, ma la possibilità di lasciare il calcio argentino per l’europa potrebbe avere tinte rossonere.

Il presidente dell’Atletico Platense, Ordóñez, sta portando avanti la trattativa in prima persona e nelle prossime ore dovrebbe incontrare D’Ottavio, direttore sportivo del Milan. Il Platense sta cercando di inserire nell’operazione delle clausole che permettano di guadagnare quanto più possibile, a breve e a lungo termine, dalla cessione del suo gioiellino.

Fisico possente, talento cristallino, Pellegrino si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori rivelandosi uno dei migliori giocatori dell’ultimo campionato argentino. La possibilità di essere convocato nella selezione albiceleste in vista del torneo preolimpico in vista di Parigi 2024 gli ha garantito una considerevole cassa di risonanza mediatica.

Pellegrino, pupillo di Martin Palermo: la clausola rescissoria

L’allenatore di Marco Pellegrino all’Atletico Platense è un certo Martín Palermo, che non sembra essersi ancora rassegnato all’eventualità di perdere il suo pupillo tanto da non aver ancora ingaggiato alcun difensore per prendere il suo posto. Come racconta “Olè”, però, il Milan va avanti dritto per la sua strada ed è pronto a scommettere sul giovane calciatore tanto da averlo posto in cima alla lista dei desideri di mercato.

Il cartellino di Pellegrino è stimato intorno ai 400mila euro dal portale specializzato transfermarkt.it, ma a quanto pare il Milan lo vuole così fortemente da essere disposto a pagare la clausola rescissoria da 5 milioni di euro.

I tifosi del Platense, che affronterà all’esordio in Coppa di Lega contro il Boca a La Bombonera, attendono novità in merito al futuro di Pellegrino e sono preoccupati dall’impatto che il probabile trasferimento in Italia di Pellegrino potrebbe avere nell’economia dei risultati di squadra.

I numeri di Marco Pellegrino all’Atletico Platense

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Calamar, Pellegrino ha esordito in prima squadra in questa stagione nell’ultimo campionato professionistico vinto dal River Plate. Il 14 marzo 2023 c’è stata la sua prima apparizione contro il Vélez. Ha collezionato altre 16 presenze in prima squadra tra campionato e Coppa d’Argentina e, finora il suo unico gol nel club, è stato segnato nell’ultima partita del torneo contro il Gimnasia il 30 luglio a El Bosque (1-1 ).