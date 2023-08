Argentina, Cavani al Boca: standing ovation tra le lacrime e la 10 di Maradona

La Bombonera riserva un'accoglienza da star a Cavani. Il Matador emozionato: "Difenderò questa maglia con tutto il cuore"- E punta alla Libertadores

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La ‘Bombonera‘ ai piedi di Edinson Cavani. Il Matador, a 36 anni, riparte dal Boca Juniors, che gli tributa una presentazione da autentica star. Brividi nel tempio degli Xeneizes, che ribolle come un vulcano. Erutta di gioia per il fuoriclasse che ha segnato gol a raffica soprattutto con le maglie di Napoli e Paris Saint-Germain. Pensava di averle viste tutte, l’attaccante uruguaiano. Invece, si è lasciato andare all’emozione. Già, Edi non è riuscito a trattenere le lacrime per la quantità d’amore ricevuta dal popolo del Boca.

Cavani e la 10 di Maradona: show alla Bombonera

Il centravanti nato a Salto ha tastato il terreno della Bombonera insieme alla compagna Jocelyn Burgardt, e ai suoi quattro figli Bautista, Lucas, India e Silvestre e al nipote Salvador. Indosserà la ‘camiseta’ numero 10, quella dei fenomeni. Degli eroi eterni. Quella appartenuta a Diego Armando Maradona e Juan Roman Riquelme, per intenderci. “Ho intenzione di dare tutto. E la responsabilità di portare questo numero mi rende felice” ha detto il Matador, che si è legato al club di Buenos Aires fino al 2024.

Missione Copa Libertadores: Cavani ci crede

L’ex Palermo e Napoli, reduce da una stagione tormentata al Valencia, è stato acquistato con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in Copa Libertadores. “È la prima cosa a cui ho pensato. Volevo arrivare qui il prima possibile per aggregarmi ai miei nuovi compagni”. E’ escluso che il tecnico Jorge Almiron lo impieghi già in occasione del prossimo impegno quando il Boca Juniors scenderà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì per l’andata degli ottavi di finale contro il Nacional ma il debutto arriverà presto. “Non vedo l’ora di ricominciare a correre dietro al pallone” ha detto.

Il benvenuto tra cori e tamburi: l’emozione di Cavani

Dopo 17 anni in Europa e 262 gol, l’uruguaiano non immaginava di poter provare ancora emozioni così intense. Sì, Edi non è riuscito a trattenere le lacrime, perché un benvenuto così era qualcosa che poteva solo sognare. In migliaia sono accorsi alla Bombonera per abbracciarlo con un tripudio di cori e tamburi. E Cavani non si è risparmiato. Ha saltato e cantato insieme ai suoi nuovi tifosi. Lo spirito Boca lo ha già pervaso. “Fin da piccolo desideravo essere dove sono ora. Difenderò la maglia con tutto il cuore”.