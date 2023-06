Maradona, la mano di Dios non perdona: dopo Argentina, Napoli e Barça anche il Siviglia in festa

Il successo degli andalusi in Europa League chiude una stagione calcistica nel segno del “Diez”: le squadre con cui ha giocato in carriera hanno raccolto risultati straordinari

01-06-2023 12:56

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cosa hanno in comune Siviglia, Napoli, Barcellona, Boca Juniors e Argentina? Semplice: sono tutte squadre in cui ha militato Diego Armando Maradona. Ognuna di esse ha raggiunto un risultato straordinario nella stagione 2022/23: quello che sta per chiudersi può essere dunque definito l’anno calcistico più “maradoniano” di sempre, inducendo qualcuno a pensare che Diego, da lassù, abbia voluto regalare una gioia a tutti coloro che l’hanno amato.

Il successo del Siviglia firmato da un connazionale di Maradona

Iniziamo dalla fine, dal trionfo di ieri sera del Siviglia in Europa League contro la Roma. Una vittoria arrivata ai rigori per mano di un connazionale di Maradona (l’argentino Montiel, autore del penalty decisivo) e che era stata preceduta dal successo degli andalusi sulla Juventus, la grande rivale di Diego nei suoi 7 anni al Napoli.

Il Napoli vince ma non dimentica Maradona

Ovviamente il trionfo più celebrato in ottica maradoniana è stato proprio quello del Napoli: il terzo scudetto è il primo per il club azzurro senza Maradona in campo, eppure la figura di Diego ha accompagnato costantemente il cammino della squadra di Luciano Spalletti. I tifosi hanno continuato a cantare i cori per Maradona nelle partite casalinghe, giocate nello stadio a lui dedicato, e in quelle in trasferta; e su quasi ogni striscione o bandiera con cui la città è stata addobbata per i festeggiamenti è possibile scorgere oggi il “Pibe de Oro”, rigorosamente in maglia azzurra.

Festa anche per il Barcellona, ex squadra di Maradona

Pochi giorni dopo lo scudetto aritmetico del Napoli è stato poi il Barcellona a celebrare la vittoria della Liga: certo, quella blaugrana non è stata di certo un’esperienza calcistica gioiosa per Maradona, che a Barcellona ebbe problemi con la società, la stampa e i tifosi, ma è un dato di fatto che anche la vittoria dei catalani si aggiunga a quella delle squadre in cui Diego ha militato.

L’Argentina di Messi come quella di Maradona

Le vittorie di Napoli, Barcellona e Siviglia seguono quella dell’Argentina ai Mondiali in Qatar, un successo simile a quello ottenuto dalla Selecciòn di Maradona nell’86 in Messico, con un percorso in crescendo e una finale rocambolesca, allora contro la Germania, stavolta contro la Francia. E poco prima era stato anche il Boca Juniors, la squadra del cuore di Diego, a fare festa per la conquista del titolo di campione d’Argentina.

Non hanno (ancora) vinto niente, infine, le altre due squadre argentine di Maradona: l’Argentinos Juniors, il club che lanciò il 15enne Diego nel grande calcio, è però brillantemente primo nel suo girone di Copa Libertadores; il Newell’s Old Boys, in cui Maradona militò a fine carriera, è invece al comando a punteggio pieno del suo raggruppamento in Copa Sudamericana.