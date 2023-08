Calciomercato: Zaniolo all'Aston Villa, Juve su Berardi e Donnarumma, Milan su Broja

A due settimane dalla chiusura del mercato trattative frenetiche: fatta anche per Zielinski all'Al Ahli. Paredes e Renato Sanches sono sbarcati a Roma

15-08-2023 17:59

Ferragosto intenso sul fronte mercato: mancano due settimane alla chiusura della finestra estiva e comincia a subentrare l’ansia da ultimi colpi per chi deve ancora completare la rosa. Diversi i movimenti di giornata.

Zaniolo dice sì all’Aston Villa, Berardi verso la Juve

Per 30 milioni di euro Nicolò Zaniolo si trasferisce all’Aston Villa. Addio Galatasaray quindi dopo appena sei mesi: previste per domani le visite mediche, sfuma l’affare per la Juventus che si è invece fiondata su Berardi. Trovato l’accordo col giocatore si tratta col Sassuolo.

Sempre sul fronte bianconero resta viva la possibilità di cedere Chiesa al Psg: nell’affare potrebbe rientrare anche Donnarumma con il placet del tecnico Luis Enrique

Zielinski lascia il Napoli per gli arabi

L’ Al Ahli ha completato l’iter per l’acquisto dal Napoli di Piotr Zielinski. Il centrocampista è destinato a lasciare la Serie A per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro bonus compresi. Il Milan è alla ricerca di un altro vice-Giroud e ha scelto Broja del Chelsea ma non c’è accordo ancora sulla formula.

Sono sbarcati a Ciampino i due nuovi acquisti della Roma. Leandro Paredes e Renato Sanches: arrivano dal Psg per rinforzare la rosa di Mourinho. L’Al Ahli sta per ingaggiare il difensore turco dell’Atalanta Merih Demiral. Alla Dea andrebbero 20 milioni di euro.

Pereyra verso la Sampdoria

La Sampdoria insiste per Roberto Pereyra. Al centrocampista argentino, svincolato dopo l’addio all’Udinese, sarebbe stato proposto un triennale, con l’aggiunta di un’altra stagione in opzione per provare a convincerlo. Pereyra, 32 anni, ci sta pensando, anche se avrebbe anche altre offerte. Il Verona ha ceduto ai turchi del Karagümrük in prestito fino al 30 giugno 2024 il difensore Federico Ceccherini e l’attaccante Kevin Lasagna.