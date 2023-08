Mancini, Zaniolo rivela retroscena sul ct: replica tifosi turchi è incredibile

Le reazioni social dei tifosi turchi al post di Zaniolo dopo il messaggio di addio con ringraziamenti a Mancini fanno riflettere l'ex romanista

Un’inaspettata mossa sullo scacchiere calcistico mondiale ha scatenato una serie di eventi che coinvolgono l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, e i tifosi turchi. Cosa c’entrano i due mondi? Hanno in comune il talento di Niccolò Zaniolo, valorizzato dall’ex ct e che ora si godono al Galatasaray.

Il messaggio di addio di Zaniolo all’ex CT Roberto Mancini

Ieri, Mancini ha ufficializzato il suo addio alla Nazionale Italiana per motivi ancora poco chiari ma mentre l’opinione pubblica italiana si sta scagliando contro il tecnico jesino arriva una voce in suo supporto. E’ quella di Niccolò Zaniolo, che ha scelto i social per salutare chi per primo ha creduto in lui: “Eternamente grato a te mister per quello che hai fatto per me, per la fiducia che mi hai dato quando ancora nessuno sapeva chi fossi! Ti auguro il meglio in tutto e per tutto! Grazie”

La reazione dei tifosi turchi al messaggio di Zaniolo

La decisione di Mancini di abbandonare la panchina italiana per accettare la sfida in Arabia Saudita è stata seguita da un’ondata di reazioni sorprendenti da parte dei tifosi turchi ma non c’entra la stima dell’ex romanista per il Mancio. Sotto il post di Zaniolo sono arrivate centinaia di reazioni e tutte a senso unico.

I messaggi dei tifosi turchi a Zaniolo: “Resta con noi”

In molti sono preoccupati che Zaniolo possa andar via in altri club europei – lo segue il West Ham ed è sempre nei sogni della Juventus, o magari seguire Mancini nella sua prossima avventura, qualora si tratti di una guida tecnica di club e non di Nazionale araba. Tutti dello stesso tenore i commenti: “Zaniolo non ci lasciare“; “Resta al Galatasaray“; “Non siamo pronti ad un tuo addio dopo così poco tempo”; “Non tornare in Italia per andare alla Juve”.