Calciomercato Roma Marcos Leonardo è ancora un obiettivo, Zapata vicino, Paredes e Sanches sbarcano nella Capitale

La Roma continua il suo mercato cercando di accontentare le richieste di José Mourinho. Zapata è ancora molto vicino, mentre sono chiuse le trattative per Paredes e Sanches. I giallorossi insistono per Marcos Leonardo

14-08-2023 23:01

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Roma continua a lavorare sul mercato. Dopo l’addio a Nemanja Matic, i giallorossi hanno messo a segno due operazioni per il centrocampo con l’arrivo di Leandro Paredes e di Renato Sanches. In attacco, fase di stallo per Duvan Zapata che resta comunque molto vicino ai giallorossi, che non mollano la presa neanche per l’attaccante brasiliano Marcos Leonardo.

Roma, i giallorossi insistono per Marcos Leonardo

Marcos Leonardo resta nel mirino della Roma. I giallorossi provano a forzare il muro eretto dal Santos nel coso degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’arrivo di Rafaela Pimenta in Brasile potrebbe sbloccare l’operazione per l’attaccante. Il club capitolino vorrebbe inserire il giocatore brasiliano nel parco attaccanti a disposizione di José Mourinho che in questo momento, con l’infortunio di Abraham, conta solo Belotti oltre che a Dybala. Difficile però convincere il Santos con Alexandre Gallo, coordinatore dell’area sportiva, che continua a sostenere di puntare sul giocatore.

Renato Sanches e Leandro Paredes: doppio colpo per Mourinho

L’addio di Nemanja Matic non ha messo in difficoltà la Roma che è subito corsa ai ripari ed ha messo a posto il doppio colpo con il PSG. Si è conclusa la lunga trattativa per Renatos Sanches che arriva in prestito (1 milione di euro) con un diritto di riscatto per i giallorossi fissato a 15 milioni di euro che diventa obbligo in caso di alcune circostanze.

Nella Capitale torna anche Leandro Paredes: dopo una stagione alla Juventus non proprio brillantissima, il giocatore argentino torna a Roma a titolo definitivo (4,5 milioni di euro il prezzo del suo cartellino). Entrambi i giocatori dovrebbero sbarcare a Roma nella giornata di domani per mettersi a disposizione dello Special One.

Zapata: fase di stallo con l’Atalanta

La Roma sembra aver raggiunto anche l’accordo con l’Atalanta per Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, dopo una stagione complicata da alcuni problemi fisici, ha voglia di mettersi nuovamente in gioco e rappresenta un colpo di sicuro affidamento per le sue qualità fisiche e tecniche e per la sua ottima conoscenza del campionato italiano. Le due società stanno ancora parlando ma la sensazione è che possa presto arrivare la fumata bianca.