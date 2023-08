Roma: l’ultima di Mourinho lascia volutamente la squadra in 10, il retroscena

Sempre il solito Mourinho: nel finale dell'amichevole col Partizani ha fatto uscire il neo-acquisto Aouar senza mandare in campo nessuno al suo posto

13-08-2023 09:21

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Nel bene o nel male, José Mourinho è un allenatore che fa sempre discutere. Anche a Roma lo Special One sa sempre tenere viva l’attenzione su di sé. L’ultima ieri sera, in occasione dell’amichevole di ieri che ha visto la sua Roma vincere 2-1 in Albania contro il Partizani. All’80’ Mou ha richiamato in panchina il nuovo acquisto Aouar: sapete chi ha fatto entrare al suo posto? Nessuno. Già, la Roma ha chiuso il match in dieci uomini.

Roma, in Albania cala il sipario sul precampionato

Tornata alla Kombetare Arena di Tirana, dove nel 2021/22 alzò al cielo la Conference League, la Roma ha archiviato in Albania il suo precampionato. Domenica 20 agosto il debutto in campionato all’Olimpico con la Salernitana e Mourinho ci arriva con una rosa spuntata e alcune caselle ancora da riempire in sede di mercato (un attaccante e un centrocampista su tutti). Dunque, era troppo importante non perdere altri uomini in vista della prima di Serie A.

Fair play o timore? L’ultima trovata di Mourinho

Il match col Partizani si è incattivito nella parte finale, con l’ex Lione Aouar finito più volte nel mirino degli avversari. Considerando che contro la Salernitana non ci saranno gli squalificati Pellegrini e Dybala e che Matic ha voluto lasciare la Capitale, preservare il nazionale argentino era troppo importante.

All’80’, quindi, Mourinho lo ha richiamato in panchina, non facendo entrare nessuno. Una mossa dettata dal timore di perdere Aouar, ma anche dal rispetto per gli avversari, che erano rimasti in dieci uomini.

Roma, El Shaarawy e Belotti rispondono presente. Ma non basta

La Roma ha superato 2-1 il Partizani grazie alle reti di El Shaarawy, una certezza, e Belotti, che spera di riscattarsi dopo una prima annata sulla sponda giallorossa del Tevere da zero gol in campionato. Lo Special One, però, aspetta con ansia un rinforzo di qualità lì davanti.

Nelle ultime ore è emersa con prepotenza l’ipotesi Duvan Zapata, di fatto messo sul mercato dall’Atalanta gli arrivi di El Bilal Touré e Scamacca. Mou incrocia le dita e confida nella fumata bianca. Per quanto riguarda il centrocampo, sono due i nomi caldi: Renato Sanches e Leandro Paredes, che ha già giocato nella Roma.