Calciomercato Roma Zapata sempre più vicino: Matic dice addio, c’è il ritorno di Paredes

La Roma lascia via libera a Nemanja Matic che dice addio ai giallorossi per il Rennes: per il sostituto in pole Leandro Paredes, mentre per l’attacco resta sempre calda la pista che porta a Duvan Zapata

12-08-2023 17:56

La Roma saluta Nemanja Matic. Il giocatore serbo, che nella scorsa stagione, era stato un elemento cardine per la rosa di José Mourinho lascia la Capitale e vola via in direzione Rennes, con la società francese che lo ha convinto con un ricco contratto ed alla fine anche il club capitolino ha dovuto alzare bandiera bianca.

Roma, decisione presa: in attacco c’è Zapata

Dopo settimane di indecisioni e di trattative che non sono andate a buon fine, la Roma sembra aver finalmente preso una decisione per l’attacco e punta a chiudere il prima possibile per Duvan Zapata. Reduce da ua stagione difficile a causa degli infortuni, il colombiano a Bergamo si trova chiuso dall’arrivo di Scamacca ed alla Roma avrebbe l’opportunità di trovare spazio e i suoi gol. Nelle ultime ore giallorossi e nerazzurri sembrano aver trovato la formula giusta per il suo arrivo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni (obbligo legato al 40% delle presenze del calciatore).

Matic lascia la Roma: per lui c’è il Rennes

Nemanja Matic ci ha messo pochissimo a conquistare il cuore dei tifosi della Roma, il centrocampista serbo ha fatto capire subito la sua classe e la sua qualità. Caratteristiche ben note a José Mourinho che lo ha messo sin da subito al centro del progetto ed ha fatto affidamento su di lui nei momenti più caldi della stagione. Il serbo ha risposto alla grande, portando alla causa giallorossa, la sua grande esperienza internazionale e non è un caso che sia stato uno dei giocatori chiave per arrivare alla finale di Europa League.

Ora per Matic comincia una nuova avventura con la maglia del Rennes. Il serbo ha spinto in questa direzione nel corso degli ultimi giorni e la Roma ha deciso di accontentarlo liberandolo dietro il pagamento di 3 milioni di euro da parte del club bretone.

Paredes: il candidato a prendere il posto di Matic

La Roma ora potrebbe puntare su un gran ritorno, quello di Leandro Paredes. Il giocatore argentino ha vissuto una stagione molto difficile con la maglia della Juventus e cerca riscatto tornando a indossare la maglia della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Il suo cartellino è ancora di proprietà del PSG ma la formazione transalpina non lo considera come centrale nel suo progetto e per Tiago Pinto non dovrebbe essere complicato riuscire a metterlo sotto contratto, anche se tra i tifosi giallorossi un po’ di malumore comincia a serpeggiare.