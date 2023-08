Inter beffata su Scamacca, i tifosi sul web insorgono all'idea Beto

A due settimane dall'inizio del campionato i nerazzurri sono ancora senza attaccanti, la preoccupazione cresce sui social

05-08-2023 10:15

Mancano 15 giorni alla prima giornata di serie A ma nell’undici-tipo dell’Inter c’è ancora una X al posto del centravanti. Quello che doveva essere Lukaku, prima che scoppiasse il tormentone sul suo addio definitivo, che poteva essere di Scamacca ma che ora è ancora un punto interrogativo. L’Atalanta sembra aver beffato tutti per l’ex Sassuolo e i nerazzurri sono rimasti col cerino in mano.

Dopo Lukaku sfuma anche Scamacca, Inter senza bomber

Marotta aveva deciso di puntare tutto sull’attaccante lo scorso anno al West Ham ma i soldi di Hojlund, ceduto al Manchester United, hanno messo in pole la Dea, pronta a versare 40 milioni per Scamacca.

Da Beto a Balogun, le alternative per l’attacco dell’Inter

Non sono molti i nomi rimasti in pista sul taccuino di Marotta ed Ausilio, difficile che si possa fare un tentativo per Morata, in pole restano Balogun, che però costa oltre 25 milioni, e Beto che è più abbordabile anche in virtù degli ottimi rapporti con l’Udinese dopo l’affare Samardzic.

I tifosi dell’Inter votano no a Beto

Per i tifosi dell’Inter sarebbe un deciso passo indietro: “Beto sarebbe una mazzata, una resa totale”, oppure: “Lukaku è saltato da un mese e stanno ancora pensando a quale punta prendere, va tutto bene” e anche: “Beto una volta ha giocato un pallone di prima, si dice che allo stadio la gente abbia chiamato casa per dire che stava bene” e poi: “o posso solo accettare l’arrivo di Balogun o profili simili non certo Morata che ha stipendio altissimo e over 30 o un Beto piedi di legno. Con il fisico di Scamacca ne vedo pochi”

Il web è scatenato: “Ti faresti andare bene uno che ha dei ferri da stiro al posto dei piedi, panchinato da Deulofeu, Nestorovski e Thauvin? Avete mai visto una partita dell’Udinese? Io si, tutte e non esiste che si prenda Beto in nessun multiverso” e ancora: “Andare a prendere Beto significherebbe accontentarsi del piano D”

C’è chi scrive: “A sto punto io virerei su Beto, sostanzialmente per lo stesso motivo per cui preferivo Scamacca: esperienza nel calcio italiano già maturata. E tra l’altro pare di capire che sia un profilo più vicino alle preferenze di Inzaghi rispetto a Balogun” e anche: “Beto e Samardzic possono diventare i Milito e Motta di qualche anno fa, sottovalutati e arrivati nel posto giusto al momento giusto, abbiamo giocato con un paracarro come Dzeko e un Lukaku imbarazzante per tre mesi, Beto può solo far meglio” e infine: “So di essere solo in questa battaglia e non mi metto a costruire carri ma, sarà che l’ho seguito causa fantacalcio, non capisco tutto questo astio nei confronti di Beto”.