Roma: Mourinho esce allo scoperto su arbitri e mercato, frecciata al club

José Mourinho a tutto campo. In una lunga intervista esclusiva rilasciata a “Il Corriere dello Sport” l’allenatore portoghese ha toccato diversi temi. Dal rapporto con gli arbitri, al mercato, fino ad arrivare a quello con la proprietà, Mourinho ha parlato come sempre senza peli sulla lingua rispondendo alle domande del direttore Ivan Zazzaroni.

Mourinho ha ironizzato sulle difficoltà sul fronte di mercato con un post su Instagram in cui abbracciava un attaccante immaginario:

“Non sono un mago della comunicazione, era un modo per scherzarci su. Non va tutto bene, ma mi diverto anche nelle difficoltà. Mi arrabbio per un’ora e subito dopo torno positivo. Non mi deprimo, non minaccio, non dico che mi hanno promesso mari e monti e non vedo né i mari né i monti. Una cosa che non posso cambiare è la mia natura, non sono uno che racconta cazzate. Se la settimana prossima arrivasse Mbappé sarebbe comunque in ritardo”.

“Mi riesce impossibile dire che sono contento. Però sostenere che sono in guerra aperta con la società, con Pinto, che non sono felice, è sbagliatissimo. Pinto sa che siamo in ritardo, anche la proprietà lo sa, alla fine quello che soffre veramente è chi lavora e chi contro la Salernitana dovrà entrare in campo con la migliore squadra possibile. Vent’anni fa avrei fatto casino, vent’anni fa sarei stato incazzato”.