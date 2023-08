Roma: il gran rifiuto di Morata, il Bologna blocca Arnautovic. Mourinho rischia di perdere la pazienza

Morata chiude a un trasferimento nella capitale: "La Roma non è nella mia testa". Il Bologna fa muro per Arnautovic, Mou sbuffa e tra i tifosi serpeggia il malumore

04-08-2023 15:14

Né Morata, né Arnautovic. E Mourinho inizia a spazientirsi. Da settimane attende un attaccante per la sua Roma, che continua a non arrivare. Lo Special One credeva davvero che potesse essere quello di Morata il nome giusto. Ma l’attaccante ex Juve ha gelato il lusitano: “La Roma non è un’opzione, non è nella mia testa”, ha detto dal Messico, dove si trova con l’Atletico Madrid. Ed è in salita anche la pista Arnautovic: per il Bologna l’austriaco è incedibile.

Doccia fredda Morata: lo spagnolo chiude le porte alla Roma

Alla Roma no, un ritorno alla Juve chissà. Morata sembrava a un passo dall’approdo nella capitale, ma le sue dichiarazioni non lasciano spazi a dubbi: Mourinho non lo avrà a disposizione. Già, in Messico con l’Atletico Madrid, che chiede 21 milioni per lasciarlo partire (cifra troppo alta per i giallorossi), Alvaro ha concesso un’intervista all’emittente Tudn, affrontando anche il discorso mercato. “Sono qui a godermi il Messico e a lavorare con la squadra – ha detto il madrileno -. Il mercato non lo decidiamo noi calciatori: in questo momento la Roma non è un’opzione, non è nella mia testa”.

Morata e la carezza a Mourinho: ma lo Special One avrebbe voluto altro

Lo spagnolo riserva parole al miele al tecnico lusitano, che lo fece esordire ai tempi del Real Madrid dando il via alla sua carriera. “Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato”. Complimenti a parte, l’allenatore portoghese lo avrebbe preferito avere in rosa. Perché alla società ha detto chiaramente di volere un attaccante d’esperienza e già pronto: Morata sarebbe stato perfetto.

Anche per Arnautovic nulla da fare: il Bologna non lo cede

Nelle scorse settimane anche il Milan aveva rivolto un pensierino ad Arnautovic, reduce da una stagione tra alti e bassi per via di problemi fisici e di un rapporto con il tecnico Thiago Motta che stentava a decollare. I due, però, si sono chiariti e, ora, il Bologna ritiene incedibile il suo calciatore di punta. Per Mou il 34enne ex Inter è l’alternativa numero uno a Morata, ma c’è da trovare l’intersa col club emiliano. Sullo sfondo resta sempre il brasiliano Marcos Leonardo, che, però, avrebbe bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà del calcio italiano.

Tra delusi e speranzosi: la reazione dei tifosi della Roma

Non tutti ritengono chiusa la pista Morata, anche se la maggior parte sembra aver perso la speranza dopo le sue dichiarazioni. “Sono convinto che Morata non verrà, ma lui ha detto ‘al momento non è un’opzione’” scrive per927 su un forum della Roma. “Nemmeno tu Alvà” aggiunge bibiroma. “Morata è una pista abbandonata dopo l’incontro con l’entourage: abbiamo capito che non era roba per noi” ha rincarato la dose DanieleAsR. Ma secondo Paolo Rocchetti, non c’è stata “nessuna chiusura alla Roma da Morata, sono normali dichiarazioni di un giocatore che usa la diplomazia a mercato aperto”.