Roma, chi è Marcos Leonardo: il “joker” che piaceva a Sarri

La Roma ha accantonato la pista Morata per il prezzo ancora troppo alto e ha scelto Marcos Leonardo, stella brasiliana. Belotti verso l'addio

02-08-2023 12:00

Il derby si è già acceso: dalla Lazio alla Roma, forse. Ma adesso, Marcos Leonardo, attaccante centrale del Santos è davvero l’indiziato maggiore a diventare il nuovo centravanti della Roma. Accantonata, al momento la pista Morata – che fino a ieri era comunque la scelta numero uno di Mourinho – per le pretese ancora troppo alte dell’Atletico Madrid (che chiede 18 milioni di euro), ora i giallorossi hanno virato sul talento brasiliano, con Belotti sempre più vicino all’addio.

Chi è Marcos Leonardo, la ‘stellina’ brasiliana attesa dalla Roma

Un mese fa esatto fu Sarri a dare l’ok – e scegliere da far comprare alla Lazio – per Marcos Leonardo ma poi la trattativa è sfumata. Viene soprannominato Joker, come l’antagonista di Batman, poiché la nonna, a differenza sua, non vedeva di buon occhio un possibile futuro da calciatore. «Mia nonna diceva che il calcio era roba da banditi, imbroglioni. Flamengo e Bahia avevano cercato mio padre, volevano che provasse. Ma doveva giocare a nascondino con mia nonna: usciva alle 5 del mattino e tornava con i vestiti tutti strappati. Mia nonna era arrabbiata con lui». Il padre ha poi lasciato il mondo del calcio per lavorare come commesso.

Le caratteristiche tecniche di Marcos Leonardo: ‘attaccante puro’

Marcos Leonardo in patria è considerato come il classico centroavanti, con qualche dote in più dei soliti numeri 9. Classe da vendere, tecnica certosina e fiuto del gol pazzesco. Queste sono le qualità che lo stanno ponendo sui gradini più alti delle preferenze degli addetti ai lavori sudamericani.

Dotato di un impressionante velocità soprattutto quando dà gli strappi alle ripartenze della propria squadra, ha un ottima predisposizione al dribbling ma soprattutto completa il suo vasto repertorio con un altro fondamentale: il colpo di testa. Nonostante, non sia altissimo, è forte anche sul gioco aereo, tanto da non perdere facilmente i duelli.

In ogni caso Marcos Leonardo, seguito anche dalla Lazio, è uno che comunque ha già giocato 140 partite nel Santos, segnando 41 reti. Non a caso fa parte della nazionale Under 20 del Brasile, con cui al Mondiale di categoria ha realizzato 5 reti (di cui una doppietta all’Italia).

Come giocherebbe Marcos Leonardo nel 3421 di Mourinho

Nell’ultimo biennio ha gioca spesso e nel 2022 ha segnato 13 gol nel Brasileirao (Serie A brasiliana); nell’ultima stagione ha collezionato 9 gol e 3 assist. In questo anno ha anche partecipato al mondiale Under 20 con la maglia verdeoro e segnato una doppietta nella partita d’esordio contro la nostra nazionale finita 3-2 per gli azzurrini.

Marcos Leonardo, sarebbe perfetto per Mourinho: veloce e rapido nel dribbling. Abile a raccogliere i dettami tattici, da subito potrebbe rientrare negli schemi dell’allenatore portoghese. I suoi movimenti da prima punta, consentono ai compagni di reparto o ai centrocampisti durante gli inserimenti di sfruttare gli spazi che lui stesso è abile a creare.

Curiosità e aneddoti di Marcos Leonardo

Muove i primi passi nel mondo del pallone grazie ad un programma che aiuta bambini non fortunati, che versano in stato di povertà e che si chiama ‘Athlete for Christ’. Il suo talento viene da subito attenzionato dal Santos che gli permette di crescere nel suo settore giovanile. Fatta tutta la trafila, nel 2020, fa il suo debutto in prima squadra e in Copa Libertadores. Con il suo primo gol nella Libertadores, a soli 17 anni e 173 giorni, diviene il sesto giocatore più giovane a segnare nella competizione.

Nell’agosto 2022, Marcos Leonardo è stato protagonista anche di un bel gesto nei confronti di 3 bambini che vendevano dolci fuori dal centro sportivo O Rei Pelé a Vila Belmiro. Dopo l’allenamento, Marcos li ha portati a mangiare al McDonald’s. «Sono stato molto felice di vivere un momento come questo. Anch’io ero un bambino e so quanto significhi per loro un atteggiamento del genere. È stato un episodio curioso, ma mi sono anche divertito molto. I miei genitori mi hanno sempre detto che fare del bene è la via».

Gli idoli di Marcos Leonardo: CR7 e Ricardo Oliveira

Marcos Leonardo ha già battuto i record realizzativi a livello giovanile di Neymar, Gabigol e Rodrygo ed è stato il capocannoniere del Paulistao U13 (25 gol) e di quello U15 (36 gol). Ma i suoi idoli, fin da bambino, restano Cristiano Ronaldo e Ricardo Oliveria con i video delle loro giocate che Marcos Leonardo ha guardato per ore ed ore da bambino sognando di emularli.