Calciomercato Roma: Arnautovic e Marcos Leonardo si candidano per l’attacco e Mourinho lancia messaggi

La Roma continua la ricerca dell’attaccante titolare. I giallorossi come punta centrale possono puntare solo su Belotti dopo l’infortunio di Abraham: le ultime piste sono Arnautovic e Marcos Leonardo. Mou lancia messaggi “fotografici”

01-08-2023 22:32

La Roma continua la ricerca del suo attaccante. Tiago Pinto ha risposto alle esigenze della squadra con grande velocità nelle prime settimane di mercato arrivando ad Aouar, Ndicka e Kristensen ma manca la pedina più importante, il giocatore capace di affiancare Dybala e prendere il posto dell’infortunato Abraham. Nelle ultime ore avanza la candidatura del baby brasiliano Marcos Alonso, mentre si fa sempre più impervia la strada che porta a Scamacca.

Marcos Leonardo: l’ultima idea arriva dal Brasile

L’ultima idea per l’attacco della Roma arriva da lontano e sembra essere una trovata di Tiago Pinto. I giallorossi infatti sembrano aver mostrato interesse per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos. Il giocatore si è messo in grande evidenza, ha soli 20 anni ha dimostrato di avere un grande fiuto per il gol con 28 reti messe a segno nella prima serie brasiliana. Nonostante i 176 centimetri di altezza, non certo un gigante, Joker (il suo soprannome) ha tutte le caratteristiche della punta centrale; ancora un po’ acerbo ma di sicuro potenziale.

Secondo gli esperti di mercato, le conversazioni tra la Roma e il Santos sarebbero già cominciate, con il giocatore che sarebbe entusiasta di mettersi alla prova con il calcio europeo: il costo è di circa 15 milioni bonus comprese ma i giallorossi valutano anche la possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Arnautovic: l’austriaco potrebbe ritrovare Mourinho

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta anche il nome di Marko Arnautovic. Nella scorsa stagione con la maglia del Bologna, il giocatore austriaco ha dimostrato di essere un attaccante di ottimo livello e sembra avere caratteristiche che piacciono a Mourinho: giocatore tecnico, capace di giocare con la squadra e per i compagni con Dybala che potrebbe trarne grande beneficio. L’austriaco ha uno stile di gioco che lo avvicina a Morata, altro obiettivo di mercato giallorosso delle ultime settimane. Non sarà però semplice convincere il Bologna.

Mourinho potrebbe essere contento di ritrovare un giocatore che all’Inter snobbò. All’epoca l’austriaco era solo 20enne e per lui ci furono solo 55 minuti di impiego. Lo Special One ha avuto però la possibilità di seguire a distanza la carriera dell’attaccante e ai tempi dello United provò anche a portarlo a Manchester ma senza successo.

Mourinho: l’ultimo messaggio è un indizio fotografico

José Mourinho viene considerato uno dei migliori comunicatori nel mondo del calcio. Lo Special One ha dimostrato in più di un’occasione di essere un tecnico capace di motivare le sue squadre, di “lavorarsi” gli arbitri ma anche di riuscire a mandare messaggi molto precisi a tifosi e anche alla sua stessa società. L’ultimo arriva attraverso una foto che ritrae il portoghese insieme al resto della squadra. Tra l’allenatore e Mancini c’è uno spazio vuoto con il difensore che sembra stringere la mano a questo compagno invisibile e molti pensano sia lo spazio che il tecnico ha lasciato libero per l’attaccante che aspetta da molto.

La svolta di mercato: Belotti a rischio partenza

Nelle ultime ore dalla Capitale è arrivata una notizia piuttosto inattesa. Secondo alcuni esperti di mercato la Roma starebbe valutando la possibilità di dire addio ad Andrea Belotti. L’ex attaccante del Torino, arrivato nella Capitale a parametro zero, non è riuscito ad avere l’impatto sperato ma ora rappresenta l’unica vera opzione offensiva a disposizione di Mourinho. Tiago Pinto però starebbe prendendo in considerazione l’idea di una sua cessione per realizzare una plusvalenza.