Roma-Estrela Amadora 4-0: Dybala dà spettacolo, Aouar promosso, garanzia Bove

Poker per la Roma che batte nettamente l'Estrela Amadora nella seconda amichevole durante la preparazione in Portogallo: Dybala protagonista con una doppietta.

29-07-2023 23:05

Risposte confortanti per José Mourinho dal secondo test amichevole disputato dalla Roma nel corso della preparazione in Portogallo. Netto il successo colto dai giallorossi ai danni dell’Estrela Amadora, formazione neopromossa nella massima serie del calcio lusitano: 4-0 il punteggio, con due gol per tempo messe a segno dall’undici della Capitale. Il protagonista assoluto? Paulo Dybala, autore di un micidiale uno-due nella parte conclusiva del primo tempo.

Le scelte di Mourinho per la seconda amichevole portoghese

Tanti i cambi per Mourinho rispetto alla precedente amichevole contro il Braga. Difesa a tre per il tecnico giallorosso, che davanti a Svilar ha lanciato Ibanez, Smalling e Ndicka. Sulle corsie laterali Kristensen e Zalewski, con Pellegrini e Aouar mezzali e Cristante faro del gioco. In attacco la coppia formata da Dybala ed El Shaarawy. Estrela Amadora col 3-4-3 e con Ronaldo, nelle vesti di centravanti: uno che con Cr7 ha in comune soltanto il nome.

Dybala illumina il primo tempo della Roma: un palo e due gol

Dybala il grande protagonista della prima parte del match, prima con un palo clamoroso colpito dopo 5′ su perfetto invito di Cristante e poi con le due reti in rapida successione realizzate poco prima dell’intervallo. In mezzo tante buone occasioni per la Roma, con un gol annullato ad Aouar per fuorigioco di El Shaarawy. Quindi lo show di Dybala. Al 42′ la prima rete, dopo un errato retropassaggio di Miguel Lopes. Al 45′ la seconda, su perfetto invito di Aouar.

Giallorossi scatenati: altre due reti all’Estrela Amadora nella ripresa

Diverse le sostituzioni effettuate da Mou nella seconda parte di gara, a cominciare dagli ingressi alla ripresa del gioco di Rui Patricio, Llorente e Belotti. Dopo un quarto d’ora spazio anche per Matic, Spinazzola e Bove. Al 27′ il terzo gol, confezionato proprio da due nuovi entrati: triangolazione Llorente-Belotti e conclusione vincente del difensore spagnolo. Tre minuti dopo, il poker: Aouar manca la deviazione su cross dalla sinistra, alle sue spalle sbuca Bove che non sbaglia.

Roma-Estrela Amadora, top e flop dell’incontro

I top

Dybala – Fa sempre la differenza per la Roma. Due reti, ma anche e soprattutto una presenza costante in tutte le azioni offensive.

Fa sempre la differenza per la Roma. Due reti, ma anche e soprattutto una presenza costante in tutte le azioni offensive. Aouar – Un assist al bacio, un gol annullato e un altro sfiorato: il nuovo acquisto si sta subito prendendo la Roma.

Un assist al bacio, un gol annullato e un altro sfiorato: il nuovo acquisto si sta subito prendendo la Roma. Bove – Entra e va subito a segno: gioca con la personalità del veterano, in una squadra che sembra esaltare le sue qualità.

I flop