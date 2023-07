Roma-Braga 1-1: El Shaarawy non basta, Dybala brilla e Mourinho pensa già alla Salernitana

La Roma non va oltre il pareggio nell’amichevole contro il Braga giocata ad Albufeira. I giallorossi passano in vantaggio con El Shaarawy ma a pochi minuti dalla fine arriva il pareggio di Bruma

26-07-2023 23:52

La Roma non va oltre il pareggio nell’amichevole di Albufeira contro il Braga. I giallorossi giocano una buonissima gara, passano in vantaggio con El Shaarawy nel primo tempo e nella ripresa rischiano più volte il gol con un Dybala apparso molto pimpante. Nel finale però è il Braga a trovare il gol con Bruma.

Roma: subito bene El Shaarawy e Kristensen

La Roma gioca subito un buon primo tempo, Mourinho decide di lasciare fuori Dybala e di schierare un attacco con Belotti ed El Shaarawy. L’ex giocatore del Torino giocherà tutti i 90 minuti e si tratta di una prima indicazione importante visto che al momento l’attaccante che dovrebbe prendere il posto di Abraham. Ma a brillare è soprattuto il Faraone che sin dalle prime battute dell’incontro mette in mostra un bella vivacità.

Il Braga è più avanti nella preparazione e si vede visto che i portoghesi devono giocare la prima partita ufficiale l’8 agosto in occasione del terzo turno di Champions League. Mourinho dà spazio a Llorente in difesa al posto di Ndicka mentre in mezzo al campo sceglie Bove e Aouar come mezz’ali. Sulla fascia ampio spazio a Kristensen che dimostra di avere gamba e voglia di attaccare. La rete giallorossa arriva al 32’ con il lancio di Mancini per El Shaarawy che dialoga con Zalewski e chiude di piatto il gol del vantaggio.

Dybala è già in condizione: che impatto dalla panchina

Paulo Dybala vuole riprendere da dove ha lasciato, le voci di mercato che sono circolate negli ultimi giorni sembrano non aver distratto l’argentino che anche in Portogallo mette in campo le sue magie. Un paio di giocate delle sue portano la Roma ad un passo dal raddoppio ma per entrambe le volte è questione di centimetri che non permettono ai giallorossi di trovare il gol. La squadra tiene anche se Pellegrini sembra un po’ in ritardo di condizione ma nel finale emerge la forma migliore dei padroni di casa che trovano la rete del pareggio con Bruma.

Mourinho prepara le mosse anti-Salernitana

Josè Mourinho sembra già in forma campionato. Il tecnico lusitano ha voluto preparare l’amichevole con il Braga come se fosse la prima di campionato contro la Salernitana. In quella occasione lo Special One non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata dopo le parole all’indirizzo di Chiffi. Il tecnico ha deciso così di seguire la partita in tribuna e accanto a lui c’erano gli altri tre uomini del suo staff che sono stati squalificati per la prima di campionato del 20 aggotto. E per lo stesso motivo probabilmente Mou ha deciso di escludere dall’undici iniziale anche Dybala e Pellegrini, anche loro dovranno rispettare un turno di stop alla prima in serie A.