Roma-Latina 6-0, Dybala illumina: le indicazioni tattiche, il ruolo di Aouar e il tabellino

La Roma vince il set contro il Latina, 6-0 il risultato finale. Il ruolo di Aoaur e l'importanza di Dybala: le prime risposte tattiche che ha ricevuto Mourinho

21-07-2023 12:41

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Tra lampi di genio di Dybala, gol di Belotti e scoperte alla Pagano, prende forma la Roma di Mourinho per la prossima stagione. L’inizio della preparazione si fa sentire, le gambe ancora sono appesantite, ma contro il Latina i giallorossi hanno dato continuità alle idee tattiche degli scorsi anni, aggiungendo più qualità. 6 a 0 il risultato finale, con una sola brutta notizia, l‘infortunio di Solbakken, uscito per un problema all’adduttore. In campo anche i nuovi acquisti Aouar (dal primo), Ndicka e Kristensen.

Roma, buona la prima contro il Latina: le indicazioni

Un piccolo derby, possiamo definirlo così. Molto meno sentito rispetto a quello con la Lazio, ma utile per capire la forma fisica dei giocatori. Un passo in avanti dopo il test contro Boreale. Mourinho ha schierato il classico 3-4-2-1 con Aouar che ha fatto da pendolo tra la trequarti e il centrocampo, con passaggi intermedi al 3-5-2. Il francese si è integrato subito bene nello scacchiere tattico e ha mostrato grandi capacità di dialogo con gli attaccanti.

Non ha segnato, ma ha colpito un palo e una traversa. Buone indicazioni anche da Belotti, autore di una doppietta. Il gallo nel secondo tempo ha mostrato un buon feeling anche con Dybala. Alla Joya sono bastati pochi minuti per rimettersi al centro del villaggio. Bene anche il giovane Pagano, mezz’ala del 2004 da monitorare. L’allenatore portoghese ha dato fiducia a molti ragazzi e lui potrebbe essere il prossimo.

Dybala cambia il volto della Roma

Non è una novità, ma ogni volta che mette piede in campo Paulo Dybala, la Roma cambia pelle. La squadra è più imprevedibile e dinamica. L’argentino in poco più di 45 minuti ha regalato spettacolo, prima segnando una rete delle sue, da fuori area con il mancino e poi realizzando un vero e proprio capolavoro con un dolce pallonetto all’interno dell’area di rigore, sulla linea di fondo a pochi metri dalla porta. Un gioiello, che Mourinho vuole rivedere anche tra poco meno di un mese. I suoi gol pesano e valgono punti. Lo scorso anno ne ha realizzati 18 tra tutte le competizioni, oltre 8 assist e i giallorossi sperano nella sua integrità fisica per cercare di conquistare un posto in Champions.

Roma-Latina 6-0, formazioni ufficiali e tabellino