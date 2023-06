Milan, cresce la candidatura di Arnautovic: cinque cose che non sapete del bomber austriaco 

L’attaccante del Bologna ha avuto per anni fama di bad boy: con il suo arrivo in rossonero si allungherebbe la lista di giocatori che hanno militato in entrambe le squadre di Milano

02-06-2023 13:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Squadra giovane in difesa e a centrocampo, il Milan continua ad avere una certa preferenza per gli attaccanti d’esperienza: dopo i colpi Ibrahimovic e Giroud degli scorsi anni, il calciomercato estivo 2023 potrebbe portare in rossonero Marko Arnautovic, 34enne bomber austriaco del Bologna. Ecco qui cinque cose che non sapete di Arnautovic.

Arnautovic, l’ex baby-Ibrahimovic

Dovesse arrivare al Milan, Marko Arnautovic si troverebbe in squadra con Zlatan Ibrahimovic, a cui per caratteristiche veniva costantemente accomunato da ragazzo: come Ibra, l’austriaco di origini serbe aveva e ha tutt’oggi un fisico possente, abbinato però a qualità tecniche da numero 10. Rispetto allo svedese, però, Arnautovic ha sviluppato tardi una mentalità da vero sportivo, il che ha pesantemente rallentato la sua carriera.

Arnautovic e la Bentley di Eto’o

Fu l’Inter a portare il 20enne Arnautovic in serie A, ma l’austriaco rimase in nerazzurro solo una stagione, nel 2009/10, partecipando da “non protagonista” al Triplete. Più interessato alla movida milanese che al calcio, Arnautovic si rese protagonista di alcuni episodi ben noti ai tifosi dell’Inter. Come la volta in cui, per uscire, si fece prestare una costosissima Bentley da Samuel Eto’o: l’auto fu rubata e il camerunese andò su tutte le furie. Successivamente, quell’episodio si trasformò in un motivo di ilarità nello spogliatoio nerazzurro.

Arnautovic e l’infortunio col cane

Trasferitosi in Bundesliga al Werder Brema, Arnautovic continuò ad alimentare la sua fama di combinaguai. Nel 2012 si infortunò ai legamenti del ginocchio in un incidente non avvenne però non sul campo, bensì nel giardino di casa sua: Arnautovic stava giocando col suo cane.

Arnautovic e la passione (professionale) per l’alcol

Arnautovic aveva fama di bad boy per la sua voglia di divertirsi e fare festa nel tempo libero. Crescendo, però, il centravanti ha trasformato la sua passione per alcol e cocktail in una professione, aprendo un’etichetta che produce gin, vodka e, dal 2021, anche rum.

Arnautovic, altro ex Inter al Milan

Dovesse finire al Milan, Arnautovic entrerebbe a far parte di quella cerchia di calciatori che in carriera hanno vestito la maglia rossonera dopo quella dell’Inter. Un gruppo al quale appartengono anche nomi celebri del calcio italiano e internazionale come Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Ronaldo Il Fenomeno, Bobo Vieri e lo stesso Zlatan Ibrahimovic.