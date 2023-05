Bologna, Motta: “Oltre ogni aspettativa, nulla contro Arnautovic”

Il tecnico rossoblù parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Cremonese, affronta il discorso Arnautovic senza troppi giri di parole e traccia un primo mini bilancio sull’annata.

18-05-2023 18:54

È un Thiago Motta determinato e sicuro, un po’ come sempre lo è stato nel corso dell’anno, quello che si presenta ai microfoni prima della sfida con la Cremonese. Discorso numero uno, il “caso” Arnautovic: “Marko è un giocatore come gli altri e se sta bene gioca, non ho nulla di personale con lui, io guardo il campo e faccio sempre le migliori scelte possibili per il bene della squadra, ha 34 anni e se lo chiama una squadra che gioca in Europa è giusto che prenda in considerazione l’ipotesi, ma per adesso è un giocatore del Bologna e pensa solo alla Cremonese”.

Poi sull’annata: “Ringrazio i ragazzi per il lavoro fatto e per la serietà dimostrato, sono arrivato qui che avevamo 6 punti, ora ne abbiamo 47, siamo andati oltre le aspettative, ma dobbiamo tenere i piedi per terra per costruire qualcosa di solido per il futuro”.