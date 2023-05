Milan, per l'attacco torna in auge Arnautovic

Il Bologna valuta il cartellino dell'attaccante non meno di 10 milioni di euro.

26-05-2023 11:50

Il Milan, in attesa di ufficializzare il rinnovo del contratto di Leao, è a caccia di un rinforzo per l’attacco. Tanti i nomi in gioco, attenzione al nome di Arnautovic. Accostato, in passato, anche alla Juventus, l’attaccante in forza al Bologna piacerebbe molto ai vertici rossoneri: esperienza e tanta qualità per Arnautovic.

L’attaccante austriaco, classe 1989, ha ancora due anni di contratto con il Bologna. Il club felsineo pare intenzionato ad ascoltare offerte non inferiori ai 10 milioni di euro. Una cifra che il Milan vorrebbe sicuramente abbassare, tenuto conto dell’età non verdissima dello stesso Arnautovic. Da capire anche se l’interesse dell’Everton si tramuterà in una vera e propria proposta.