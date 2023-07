Walter Sabatini riparte dal Brasile: sarà consulente dell'Athletic Club Esporte

Il dirigente umbro ha accettato la proposta della società dello stato di Minas Gerais, attualmente impegnata nella Serie D carioca ma decisa a espandere in fretta i propri orizzonti

28-07-2023 20:36

Di starsene buono a casa proprio non ne ha la minima intenzione: Walter Sabatini è un girovago per vocazione, un “nomade” del pallone che a 68 anni, un anno dopo aver salutato la Salernitana, ha deciso di rimettersi in pista.

Le cose convenzionali, però, non fanno per lui: il dirigente umbro ha accettato la proposta dell’Athletic Clube Esporte, società dello stato di Minas Gerais, attualmente impegnata nella Serie D carioca ma decisa a espandere in fretta i propri orizzonti.

Consulente di mercato per l’Europa

Secondo il sito Itatiaia, Sabatini avrebbe accettato l’incarico di consulente di mercato per l’Europa, una sorta di direttore sportivo con competenze specifiche nel vecchio continente, allo scopo di scovare calciatori utili per il progetto del club e magari di offrire a qualche società europea i migliori prospetti della società carioca.

Una sfida affascinante che a 68 anni può apparire anche azzardata, ma che, trattandosi di Sabatini, appare tutto sommato abbastanza incline al personaggio.

Pronto a ributtarsi nella mischia

Dopo aver lavorato per tre decenni nelle maggiori piazze italiane, con trascorsi rilevanti soprattutto a Roma (sponda giallorossa e laziale), Inter e Palermo, dove ha portato giocatori di indiscusso valore come Ilicic, Muslera, Lamela, Pjanic, Paredes, Dzeko, Pastore, Manolas, Nainggolan, Salah, Allisson e altri ancora, Sabatini è pronto a buttarsi in un mondo apparentemente sconosciuto, ma destinato comunque ad esaltarne le sue doti di talent scout agli occhi dell’universo calcistico.

La nuova sfida, il calcio brasiliano

È stata propria la sua attitudine a scovare talenti in giro per il mondo a convincere l’Athletic a dargli fiducia: una “vecchia volpe” come Walter potrà certamente aiutare il club carioca ad accrescere il proprio raggio d’azione nel vecchio continente, agevolando anche il progetto che vede la società di Sao Joao del Rei decisa a scalare i vertici del calcio brasiliano.

E non sorprenda il fatto che Sabatini abbia accettato la corte di un club dilettantistico: proprio nei primi anni della sua carriera, vissuti da responsabile del settore giovanile alla Lazio e al Perugia, fu tra i primi a scorgere talenti di innegabile valore come Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso, oltre poi a spostarsi come diesse ad Arezzo e trovare una combo favolosa con Serse Cosmi, ritrovato più tardi anche a Perugia negli ultimi anni della gestione Gaucci. proprio nei primi anni della sua carriera, vissuti da responsabile del settore giovanile allae alfu tra i primi a scorgere talenti di innegabile valore comeoltre poi a spostarsi come diesse ad Arezzo e trovare una combo favolosa conritrovato più tardi anche a Perugia negli ultimi anni della gestione Gaucci.

Ad aprile ha presentato la Walter Sabatini Consulting Team

Tra le maggiori peculiarità del dirigente di Marsciano risiede la capacità di reinventarsi, anche quando la carta d’identità sembra diventare un limite: ad aprile ha presentato la Walter Sabatini Consulting Team, una società di consulenza per il mondo del calcio che non a caso ha trovato subito una sponda nell’Athletic Clube Esporte, che ha ben compreso il valore dell’opportunità.

Continuerò a lavorare nel mondo del calcio ma lo farò come consulente disponibile per i club che potranno averne bisogno. Sto selezionando professionisti che abbiano requisiti per unirsi al gruppo di lavoro, allo scopo di trovare giocare forti a tutti i livelli che possano essere presi alle migliori condizioni.

La partita ricomincia dal Brasile: il vulcanico Walter ha ancora voglia di regalare colpi a effetto.