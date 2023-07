ESCLUSIVA Cosmi presenta la nuova radio della serie A: Siamo i primi in Europa

Dal 19 agosto in collaborazione con Rds nasce l'emittente radiofonica dela Lega: il palinsesto completo

27-07-2023 11:04

Potrebbe essere l’ideale apri-pista per il canale televisivo della serie A, idea sempre in cantuccio e più che mai di attualità visto che continuano ad essere nere le fumate per i diritti tv per il prossimo triennio, ma intanto è unn progetto che ha visto la luce e che potrebbe cambiare le abitudini degli italiani.

Nasce la Radio ufficiale della Lega serie A

Nel giorno in cui si registra ancora uno stallo sulla cessione dei diritti tv la notizia è infatti il varo della radio ufficiale, presentata dal delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: “Tanti i professionisti dell’informazione, i giovani influencer e i protagonisti del nostro Campionato che intratterranno gli appassionati, con un palinsesto ricco di contenuti esclusivi. La Radio-TV della Serie A è un prodotto affascinante e ambizioso, realizzato con un partner di eccellenza assoluta nel settore radiofonico come RDS”.

Chi farà parte della Radio della Lega

Radio TV Serie A con RDS – on air in modalità DAB e IP, visibile sul digitale terrestre tramite estensione del canale Radio-TV, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS – prenderà il via a partire da sabato 19 agosto.

Il direttore sarà Lorenzo Dallari. Svelato il cast di conduttori e opinionisti che, insieme al team di redattori dedicati, formeranno la squadra Radio TV Serie A con RDS e che prevede nomi di spicco del panorama giornalistico e calcistico italiano tra cui Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti, Giulia Mizzoni, Sandro Piccinini, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani.

Grande spazio anche a influencer calcistici molto seguiti su Instagram e TikTok per coinvolgere le nuove generazioni grazie alla collaborazione con RDSNEXT, prima social radio realizzata da talent della GenZ per la GenZ.

Cosmi sarà una delle voci della nuova radio

La voce tecnica della radio sarà quella di Serse Cosmi, ex tecnico di Perugia e Udinese, lo scorso anno al Rijeka. Una bella scommessa anche per lui

“E’ una sfida affascinante e innovativa, è la prima radio in Europa che appartiene a una Lega e c’è grande curiosità, non posso essere io a parlare di obiettivi perchè sono solo uno degli opinionisti ma è una bella avventura”.

Si sente stimolato da questa sfida?

“Se uno non è motivato o stimolato non accetta alcuna sfida, è chiaro che il progetto mi intriga parecchio”.

Non c’è il rischio di “conflitto di interessi” a dover giudicare società e squadre di serie A come organo ufficiale della Lega?

“Non esiste, questo pericolo proprio non c’è e saranno gli ascoltatori a rendersene subito conto”.

Il palinsesto della radio della Lega

Questo il palinsesto dal lunedì al venerdì:

– Dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 09:00

Serie A All News: rassegna stampa e notizie da studio

– Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 10.00

Programma Ripartenza: focus notizie del giorno e interazione con opinionisti

– Tutti i lunedì dalle 10:00 alle 12:00

Speciale Serie A: programma dedicato all’intero weekend calcistico condotto da Marco Cattaneo e Giorgia Rossi con approfondimenti con gli opinionisti

– Dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Costruzione dal basso: approfondimento condotto da Giulia Mizzoni e interazione con gli opinionisti

– Dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 15.00

Massimo campionato: conduzione da studio in doppia voce, opinionisti, aggiornamento tecnico su

allenamenti, podcast

– Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle16.00

Fever Pitch: breaknews sulle notizie del giorno

– Dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 18.00

Possesso palla: conduzione a doppia voce con aggiornamenti e opinioni in tempo reale

– Tutti i venerdì dalle 16:00 alle 18:00

Sciabolata: speciale di preparazione al weekend calcistico condotto da Sandro Piccinini affiancato dal Capo redattore Gianluca Teodori

– Dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 21.00

Serie A All Star: speciale sulla parte alta della classifica con opinioni, campioni a confronto e analisi tecnico-tattica

– Dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 24.00

Riflettori accesi: programma dedicato all’attualità con curiosità e spazio al fantacalcio, e-games, web e social

– Dal lunedì al venerdì dalle 00:00 alle 07.00: repliche dei programmi del giorno

Il palinsesto del weekend:

– Dalle 07:00 alle 10:00

Saturday Morning: rassegna stampa e presentazione della giornata di campionato

– Dalle 10:00 alle 13.00

Immediata vigilia: per entrare nel vivo delle partite con collegamenti con le città della Serie A e con le conferenze stampa

– Dalle 13:00 alle 16:00

Già in campo: approfondimenti sui temi tecnici delle partite con pronostici e informazioni sul fantacalcio

– Dalle 16:00 alle 19:00

Fever Pitch: aggiornamenti live sulle partite in corso, collegamenti con le conferenze stampa post match, podcast e analisi tattica del big match

– Dalle 19:00 alle 21.00

Riflettori accesi: ultime sull’anticipo serale, collegamenti live con gli inviati e con le conferenze stampa

– Dalle 21:00 alle 24.00

Saturday Night: aggiornamenti sul match serale, contenuti pre e post-partita, podcast, curiosità̀, web, social, e-games, contenuti audio pre e post partita.