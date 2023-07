RDS, radio ufficiale della Lega di serie A: chi sono e cosa trasmetterà

La Lega Serie A ha annunciato la partnership con RDS che fa a formare la prima RadioTv di una Lega di calcio in Europa: da Piccinini a Trevisani, tutti i nomi che lanceranno il nuovo progetto

26-07-2023 20:39

La Lega di Serie A lancia un nuovo progetto e lo fa in collaborazione con RDS: da sabato 19 agosto infatti sarà on air una nuova emittente radiotelevisiva che ha lo scopo di innovare la comunicazione nel mondo del panorama sportivo italiano. La presentazione è avvenuta oggi a Milano con una conferenza che ha rivelato i volti e le voci di questo nuovo progetto.

RDS, nuova radio ufficiale della Lega Serie A

Il momento del calcio italiano non è quello dei migliori quando si parla di diritti televisivi e di introiti che arrivano dai media. Si discute sul prodotto della serie A e la Lega ha deciso di non rimanere a guardare ed ha lanciato una nuova partnership in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi che è stata presentata questa mattina a Milano e che sarà lanciata in onda il prossimo 19 agosto in concomitanza con l’inizio del massimo campionato italiano.

Radio Tv Serie A: programmi dedicati agli appassionati di calcio

La nuova Radio Tv Serie A trasmetterà sette giorni su sette con programmi originali e in diretta che andranno in onda dalle 7 del mattino fino a mezzanotte dagli studi di Roma, Milano e Firenze. Tanti approfondimenti dedicati alla serie A con notizie e momenti di attualità ma anche delle rubriche speciali che avranno il supporto di Fantacalcio.it e Calcio e Finanza.

RDS e Serie A: volti e voci del nuovo progetto

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Milano è stato anche svelato il cast di conduttori e opinionisti che insieme ad un team di redattori formerà questa nuova squadra e i nomi sono di primissimo piano visto che nel progetto saranno coinvolti: Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti, Giulia Tizzoni, Sandro Piccinini, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani.

Lega Serie A, la soddisfazione di De Siervo

Alla presentazione era presente anche l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha saluto con entusiasmo e soddisfazione il lancio di questa nuova piattaforma che spazio tra televisione e radio.