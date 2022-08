Copa Libertadores, anche Vidal nel successo del Flamengo

03-08-2022 08:48

Il Flamengo si è aggiudicato la sfida d’andata dei quarti di finale di Copa Libertadores. I rubro-negro si sono imposti sul campo el Corinthians per 2-0, ipotecando così il passaggio alle semifinali del prestigioso torneo.

Gloria anche per Vidal. Al 73′, l’ex centrocampista dell’Inter è entrato in campo. Non giocava una partita in Copa Libertadores da 5.565 giorni. Il ritorno è stato decisamente dolce per il cileno che ha voluto fortemente giocare con la casacca del Flamengo. Un buon inizio per l’ex giocatore, tra le altre, di Juventus, Barcellona e Inter.