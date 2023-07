Cristiano Ronaldo testimonial d'eccezione per il Gamers8 Saudita

Il Gamers8, un evento esports di portata globale, si è svolto in Arabia Saudita e ha attirato l'attenzione di appassionati di giochi competitivi da tutto il mondo, grazie alla presenza dell'icona del calcio Cristiano Ronaldo.

23-07-2023 16:50

Il Gamers8, un evento esports di portata globale, si è svolto in Arabia Saudita e ha attirato l’attenzione di appassionati di giochi competitivi da tutto il mondo, grazie alla presenza dell’icona del calcio Cristiano Ronaldo.

Il nuovo volto del Gamers8

Una stella brilla al Gamers8, il festival dedicato agli esport attualmente in corso in Arabia Saudita e ospitante i Mondiali di Fifa 23: Cristiano Ronaldo. L’ex campione della Juventus e del Real Madrid, attualmente in forza all’Al Nassr nella Saudi Pro League, ha catturato l’attenzione di appassionati di videogiochi e non solo con un recente post su Twitter. Oltre ai suoi straordinari risultati in campo e ai numerosi trofei vinti nel corso della carriera, il valore di CR7 va oltre, posizionandolo ormai come un‘icona globale di fama mondiale. L’evento è sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il PIF (Public Investment Fund), già noto per essere proprietario del club inglese Newcastle in Premier League. Il PIF, attraverso il Savvy Games Group, ha investito ben 1,5 miliardi di dollari per acquisire ESL e Faceit, dimostrando un forte interesse nel mondo degli esports.

Numeri da capogiro

Il montepremi complessivo del Gamers8 è di 45 milioni di dollari, triplicando l’importo offerto nella precedente edizione del 2022. La competizione include diversi titoli di videogiochi come Fortnite, Tekken 7, Dota 2, Rainbow Six Siege e, ovviamente, Fifa 23, che ha attratto particolare attenzione grazie alla presenza di Cristiano Ronaldo. Vale la pena notare che a febbraio, il Savvy Games Group ha annunciato un notevole investimento di 265 milioni di dollari in VSPO, un operatore cinese di tornei mobile. Inoltre, di recente, il connubio tra ESL e Faceit ha acquisito Vindex, una società di tecnologia e infrastrutture, incluso il servizio di produzione broadcast Esports Engine. Questi ambiziosi progetti puntano a creare un ecosistema di eSports paragonabile o addirittura superiore a quello di Tencent, un attore di spicco nel settore.

La presenza di Cristiano Ronaldo come testimonial di eccezione potrebbe sicuramente dare una spinta in più a questo obiettivo. Tuttavia, come rivelato da Diego Jota, suo compagno di nazionale, Ronaldo non è un grande appassionato di videogiochi. Nonostante ciò, la partecipazione del celebre calciatore al Gamers8 ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di esports e gli spettatori dell’evento.