Mercato, Milan scatenato: Lenglet del Barcellona è l'ultima idea per la difesa

Nome nuovo per il mercato del Milan: la società rossonera pensa a puntellare il reparto arretrato con un rinforzo d'esperienza, Lenglet, in uscita dal Barcellona.

03-08-2023 15:50

Otto gli acquisti già piazzati, Musah è solo l’ultimo della lista. E il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club rossonero lavora sugli ultimi dettagli, sulle caselle ancora da riempire. Che sono essenzialmente tre: un’alternativa a Theo, un centravanti di scorta nel caso dovesse prospettarsi una buona occasione per Colombo e un difensore centrale. L’ultima idea, su questo fronte, porta dritta a Barcellona. È lì, in Catalogna, che bisogna rivolgersi per chiedere lumi su Clement Lenglet.

Milan su Lenglet: lo scorso anno 26 presenze in Premier col Tottenham

Il difensore francese, 28 anni, in realtà è uno dei tanti esuberi della società catalana. Non rientra nei piani di Xavi e il club blaugrana sta cercando di piazzarlo. L’ultima stagione l’ha giocata al Tottenham, in Inghilterra, collezionando 26 presenze in campionato e sette in Champions, dove ha messo a segno pure un gol. Il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo, anche il calciatore gradirebbe una soluzione chiara per il futuro. Ecco che l’ipotesi Milan potrebbe calzare a pennello per lui. Le due dirigenze hanno potuto parlarne nel corso dell’amichevole negli Stati Uniti, per il Soccer Champions Tour.

I difensori a disposizione di Pioli: perché serve un rinforzo dal mercato

Il Milan, infatti, ha quattro difensori centrali in rosa. Tre si sono alternati con costanza nell’ultima parte della scorsa stagione, con Thiaw che ha dimostrato di essere al livello di Tomori e Kalulu, due figure essenziali dello scudetto 2021-22. Kjaer, invece, ha 34 anni e comincia ad accusare il peso dell’età. I problemi fisici spesso fanno capolino, un altro rinforzo d’esperienza sarebbe ben visto da Pioli che avrebbe maggiori alternative a disposizione, considerando pure le cessioni – ormai prossime – di Gabbia e Caldara. Il primo, ormai, è ai dettagli col Villarreal.

Chi è Lenglet, il centrale d’esperienza che dal Barcellona può andare al Milan