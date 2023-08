Milan, Pioli elegge il leader ed ha capito il primo problema da risolvere

Dopo il terzo ko nella tournèe americana col Barca Pioli parla della centralità di Leao nel Milan, dei nuovi acquisti e degli errori da non ripetere

02-08-2023 10:14

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Il Milan ha concluso la tournée negli Stati Uniti senza neanche una vittoria. I rossoneri, dopo la sconfitta contro il Real Madrid nei tempi regolamentari e ai rigori contro la Juventus, hanno perso anche contro il Barcellona nella notte italiana all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Decisivo Ansu Fati con un capolavoro dalla distanza: un tiro a giro imprendibile per Maignan. Pioli ha continuato a insistere sui nuovi acquisti, in particolare su Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders. Tanti test per cercare di affinare l’intesa con i compagni in vista dell’inizio della Serie A.

Milan, l’analisi di Pioli al termine della tournée

“Il bilancio della tournée è molto positivo perché abbiamo lavorato bene e affrontato tre partite di altissimo livello, che ci hanno detto qualcosa di particolare. Mancano circa tre settimane all’inizio del campionato, quello che ho visto è sicuramente positivo. Ci ha dato insegnamenti. I nuovi si stanno inserendo bene, poi è chiaro che ci vuole tempo“ – ha detto Pioli al termine della sfida contro il Barcellona.

L’allenatore del Milan ha poi proseguito: “Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare. Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa. Normale per una squadra con così tanta pericolosità. Dobbiamo perdere qualche pallone di meno, la palla va gestita meglio”.

Pioli e la centralità di Leao nel Milan

Leao è stato sicuramente tra i più attivi contro il Barcellona. Ha più volte saltato l’uomo, ha creato superiorità numerica e ha sfiorato spesso il gol. Pioli ha analizzato così il suo match e la sua importanza nello scacchiere rossonero: “Servire di più Leao? Chiaro che è un obiettivo puntare su Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e ci deve dare la possibilità di servirlo, muovendosi con più continuità”. Ha indossato per la prima volta anche la fascia da capitano, un attestato di stima e fiducia in più rispetto al numero 10 che porta sulla schiena.

Milan, Pioli insiste con il 4-3-3

Nelle tre amichevoli giocate negli USA, Pioli ha sempre schierato il 4-3-3. L’allenatore ha individuato il modulo principale, senza però cestinare il 4-2-3-1, considerando la quantità di giocatori offensivi a disposizione. Presenti ancora una volta Loftus-Cheek e Reijnders come mezz’ali, mentre davanti la difesa ecco Krunic. Il Milan non ha un perno di ruolo e attualmente deve puntare sul bosniaco in attesa di Musah.

In difesa ormai si conoscono, i meccanismi sono intatti. In attacco Pioli dovrà integrare Pulisic e Chukwueze nelle idee di gioco. Al momento il nigeriano non ha avuto ancora l’opportunità di aggregarsi ai compagni. È arrivato in Italia quando i rossoneri già erano volati in America. Il tecnico è pronto a conoscerlo per rafforzare il suo pensiero e non avere più solo Leao come opzione.