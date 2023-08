Milan, De Ketelaere in prestito all'Atalanta? La decisione spacca i tifosi

Charles De Ketelaere dovrebbe andare in prestito all'Atalanta: la strada sembra tracciata per il giocatore che ha deluso al Milan, e intanto sui social si commentano gli ultimi risvolti di mercato

03-08-2023 11:04

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Il Milan si sta avvicinando alla soluzione del problema Charles De Ketelaere, perché alla fine questo, ahilui, è diventato. Il giovane belga, approdato la scorsa stagione con i crismi del colpo di mercato dalle magnifiche sorti e progressive, non ha dato in realtà sul campo quel tipo di prestazioni e di apporto alla squadra su cui contavano i vertici e mister Pioli. Inevitabile quindi che l’ex Bruges, dopo solo un anno in rossonero, finisse nella voce uscite in questa sessione di calciomercato.

De Ketelaere all’Atalanta, le trattative con il Milan procedono

Da via Aldo Rossi infatti era stata presa la decisione di mandare De Ketelaere altrove, con l’obiettivo minimo ed ottimistico di poterlo cedere in prestito in modo che il ragazzo ritrovi anzitutto una dimensione mentale che lo possa fare uscire dallo status di pesce fuor d’acqua della Serie A.

Il ticket Furlani e Moncada, dopo le piste e gli interessamenti di cui si vociferava nelle ultime settimane (Monza, PSV, Real Sociedad) ha trovato una exit strategy che più passano le ore e più prende corpo, ovvero l‘Atalanta. Ci sarebbe una divergenza nelle trattative, nel senso che da via Aldo Rossi premono per un prestito oneroso con il club bergamasco che si accolla nelfrattempo l’ingaggio di CDK, mentre dalla società della Dea si opterebbe per un prestito con diritto di riscatto.

Le possibili cifre dell’operazione

Ovvio che dal Milan si stia cercando il modo di rientrare dal ragguardevole investimento, evitando una minusvalenza (che sarebbe scattata in caso di cessione definitiva) e cercando di arrivare ad un gioco a somma positiva: evitare il salasso economico e al tempo stesso spedire altrove il belga in modo tale che possa ritrovarsi, ritornando successivamente nella rosa rossonera galvanizzato. Magari sotto le cure di Gasperini, che conferirebbe a CDK una maggiore enfasi e responsabilità offensiva rispetto al ruolo di trequartista puro.

Salvo sorprese, sempre possibili nel calciomercato, la strada sembra comunque tracciata (anche perché, come abbiamo detto, De Ketelaere è ormai fuori dall’attuale progetto tecnico di Pioli, anche per via dei nuovi arrivi). Si parla di nuovi incontri tra le parti nei prossimi giorni per trovare la quadra, si spera, definitiva, mentre si vocifera di un possibile esito dell’operazione con un prestito oneroso da 3 milioni di euro, e diritto di riscatto alla fine della stagione 2023-2024 fissato a 23 milioni di euro. Si vedrà.

Alcuni tifosi sono sicuri: “De Ketelaere all’Atalanta si ritroverà”

Nel frattempo, sui social la tifoseria milanista (e non solo) discute da ieri riguardo le ultime di mercato sul giovane belga. Alcuni nutrono ancora un barlume di speranza su CDK, confidando che possa ritrovarsi (“Sono sicuro sia la squadra giusta per rilanciarsi, a mio parere non è un bidone e lo dimostrerà”) e che l’Atalanta possa essere la destinazione migliore per il ragazzo (“Gasperini con i giovani è il migliore“, “Con Gasperini può rilanciarsi e diventare un buon giocatore”).

Non manca chi festeggia in maniera beffarda l’eventuale prestito (“Vi saremo eternamente grati, grazie Atalanta”) e c’è chi invece scuote la testa e considera sopravvalutato il giocatore.

Ma secondo alcuni tifosi De Ketelaere è “mentalmente finito”

L’utente Alessio Bongiovanni, su Facebook, mette nero su bianco una lunga disamina di cui vi proponiamo qualche stralcio: “È un giocatore ad oggi mentalmente finito. Non ha l’attitudine mentale per giocare a calcio in certi palcoscenici ed è evidente. Se si concludesse questa operazione sarebbe magistrale, un prestito oneroso da 6 milioni per un anno con ingaggio a carico dell’Atalanta. Se va male ritornerà ma nel frattempo abbiamo incassato 6 milioni e risparmiato 2,5 di ingaggio e potremmo venderlo a cifre molto minori non realizzando minusvalenza. Se va bene verrà riscattato e avremmo fatto una plusvalenza dato che 26+6 fa 32 e un anno già lo abbiamo ammortizzato”. Per poi concludere: “Provato in tutti i ruoli possibili ha fatto sempre malissimo. Chi ci crede ancora è pazzo“.

E non mancano le critiche a Pioli

Più tranchant un altro commentatore: “È scarso purtroppo. Deluderà ancora“. E non manca poi chi si scaglia contro Pioli: “Che Pioli non ci capisca granché lo stiamo vedendo con la fine che stanno facendo CDK e Adli. E noi lo rimpiangeremo a meno di inserire una clausola per il contro riscatto”.

E un altro azzarda lo scenario distopico per l’allenatore e per il Milan: “Ne riparleremo l’anno prossimo quando Pioli sarà esonerato e il valore del belga sarà di oltre 80.000.000. Il Barcellona fa giocare i giovani di 15 anni in prima squadra mentre noi li mandiamo altrove, mi rifiuto di pensare che i giovani delle altre federazioni siano dei fenomeni mentre i nostri tutte schiappe”.