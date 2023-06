Atalanta, deciso il futuro di Gasperini

Il tecnico resterà sulla panchina dei bergamaschi anche nella prossima stagione. Sarà l'ottava insieme.

06-06-2023 20:35

Il grande dubbio in casa Atalanta è stato sciolto subito. Gian Piero Gasperini resterà infatti sulla panchina del club bergamasco anche nella prossima stagione. Dopo l’incontro fra il tecnico e la proprietà dei nerazzurri l’allenatore ha deciso di rimanere, così il 2023-2024 sarà il suo ottavo anno alla guida dell’Atalanta. L’ad Luca Percassi aveva detto nelle scorse ore: “Dobbiamo confrontarci e fare il punto, il nostro rapporto è franco”.

L’incontro con le famiglie Percassi e Pagliuca alla fine è andato bene, come si può leggere anche dal comunicato del club: “Le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme”. Arrivato a Bergamo nel 2016, Gasperini ha raggiunto per sei volte in sette stagioni la qualificazione a una coppa europea, come l’Europa League che il club nerazzurro disputerà l’anno prossimo.