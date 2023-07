Milinkovic-Savic all’Al Hilal: la fuga verso l’Arabia Saudita non è ancora finita

Il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, si appresta a firmare per l’Al Hilal che verserà 40 milioni ai biancocelesti mentre il calciatore percepirà 20 milioni a stagione, ma la fuga dei giocatori dalla serie A è destinata a continuare

11-07-2023 23:38

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Arabia Saudita continua nella sua missione di mettere le mani sul mondo del calcio. Quello che sta accadendo questa estate nel mondo del calciomercato rappresenta una vera e propria rivoluzione con la serie A che si trova a perdere un’altro pezzo: Sergej Milinkovic-Savic.

Milikovic-Savic all’Al-Hilal: alla Lazio 40 milioni di euro

L’ultimo giocatore (in ordine cronologico) che sceglie la Saudi League è quello di Sergej Milinkovic-Savic: il calciatore della Lazio infatti nella prossima stagione vestirà la maglia del Al-Hilal, squadra nella quale giocherà anche Kalidou Koulibaly, che verserà 40 milioni di euro alla Lazio e 20 milioni di euro al calciatore per tre stagioni.

Trattativa veloce ma sorprendente: in tanti si aspettavano che ad un anno dalla scadenza di contratto con la Lazio, il calciatore serbo ancora giovane avesse voglia di giocare una big del calcio europeo e molti pensavano ala Juve come possibile destinazione. Invece sia la Lazio che il calciatore sembrano aver trovato la soluzione che li soddisfa maggiormente.

Zielinski e Lozano possono essere i prossimi “fuggitivi”

La lista dei giocatori che dalla serie A volano in direzione Arabia Saudita rischia di allungarsi sempre di più. Solo qualche giorno fa Marcelo Brozovic ha firmato per l’Al-Nassr dando addio (almeno per il momento) al calcio europeo. Ma la sensazione visto l’andamento delle ultime settimane è quella di una situazione che potrebbe continuare ad evolvere con i sauditi in grado di riuscire ad arrivare ad altri giocatori importanti.

I primi due che vengono in mente sono due calciatori del Napoli, Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Per entrambi contratto in scadenza nel 2024 e difficoltà nel riuscire a rinnovarlo: la Lazio aveva pensato al polacco proprio per sostituire Milinkovic, ma dall’Arabia è arrivata la solita offerta irrinunciabile con l’Al-Ahli che ha messo sul piatto 12 milioni di euro a stagione.

Juventus, anche Pogba ha la tentazione saudita

Altro giocatore che sembra essere molto tentato dalla possibilità di un contratto faraonico è Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus ha giocato pochissimo nella scorsa stagione a causa degli infortuni, nei giorni scorsi è stato a Gedda lasciando pensare ad una sua partenza definitiva ormai in vista. Invece il francese è tornato a Torino e sta valutando l’offerta dell’Al-Ahli che avrebbe messo sul piatto 100 milioni di euro per tre anni.

Il Polpo ci pensa e valuta, così come ci pensa anche la Juventus che in fase di ricostruzione forse non disdegna l’idea di scaricare un contratto pesante come quello del francese che percepisco 8 milioni di euro a stagione. Ma ci pensano anche i sauditi che prima di mettere tutto nero su bianco vogliono valutare con attenzione le condizioni fisiche del francese.