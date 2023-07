Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Lukaku, Koopmeiners e Zielinski

Qualcosa si muove nello sterminato rebus del mercato. I soldi iniziano ad arrivare grazie alle cessioni e l’effetto domino è assicurato: basta un affare che va in porto con denaro vero per innescarne altri a catena. Sono tanti gli affari in cantiere per le squadre di vertice: la Juve deve rivedere i suoi piani dopo la rinuncia a Milinkovic-Savic e aspetta novità da Pogba, Milan e Inter stringono per Pulisic e per il ritorno di Lukaku . E non solo. Anche Napoli e Roma stanno per scendere in pista. Diamo un’occhiata alle percentuali delle trattative più intriganti del calciomercato .

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Mavropanos

Luiz Henrique

Koopmeiners

Rodri Sanchez

Holm

Hojlund INTER Lukaku

Sommer Trubin

Samardzic Djaló

Carlos Augusto MILAN Pulisic

Reijnders Chukwueze

Taremi Djaló

Morata NAPOLI Faraoni

Itakura Samardzic

Karlsson Kilman

Lopez ROMA Scamacca

Traoré Sabitzer

Kristensen Morata

Sanches LAZIO Zielinski Politano Veerman ATALANTA Becao De Ketelaere Holm FIORENTINA Parisi Füllkrug Rouault

Mercato, la Juve è già al piano B

Folgorato dal sole d’Arabia, Milinkovic-Savic ha scelto la Saudi Pro League e la Juventus deve passare al piano B. Che potrebbe essere alimentato da una nuova offerta proveniente dal deserto: quella che riguarda Pogba. Coi soldi della cessione del francese Giuntoli avrebbe la possibilità di rendere concrete le “sue” idee. Koopmeiners per il centrocampo, Hojlund per l’attacco e il duo del Betis, Rodri Sanchez-Luiz Henrique, per dare imprevedibilità alla fase offensiva. Per la difesa piace invece il greco Mavropanos: l’ex ds del Napoli lo segue da tempo.

Affari in chiusura per Milan e Inter

Milan e Inter vicine ad altre ufficialità. I rossoneri sono ormai ai dettagli con Pulisic, mentre c’è qualche intoppo nella trattativa per Reijnders. Salgono le quotazioni di Taremi del Porto, ma serve uno sconto. Inter in pressing col Chelsea per Lukaku: il belga vuole solo i nerazzurri e i Blues probabilmente l’hanno capito. Nel mirino due portieri per sostituire Onana: Sommer e Trubin. Per la difesa si preannuncia un derby di mercato tutto milanese: sia Milan che Inter sono interessate a Djaló del Lille.

I nomi caldi del Napoli e della Roma

Nel corso della presentazione della nuova maglia del Napoli, De Laurentiis ha punzecchiato Giuntoli e fatto il punto sul mercato: Osimhen si muove solo se qualcuno porta 200 milioni per acquistarlo. Possono andar via invece Zielinski e Politano (piacciono alla Lazio). In entrata si seguono il giapponese Itakura (il nuovo Kim) e lo svedese Karlsson dell’AZ (per Lozano). La Roma invece attende Scamacca, non ha smesso di inseguire Sabitzer e per le fasce è ai dettagli con Kristensen, bloccato però dal rifiuto di Karsdorp a lasciare la Capitale.