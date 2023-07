Juventus: Milinkovic-Savic sfuma, Lotito ha ceduto: si scatena la polemica sul web

Niente Juventus per Milinkovic-Savic: il fuoriclasse della Lazio ad un passo dall'Al Hilal. Tanti anche gli attacchi al calciatore sui social

10-07-2023 15:53

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Niente Juventus: Sergej Milinkovic-Savic è sul punto di approdare in Arabia Saudita. Proprio così: il forte centrocampista serbo della Lazio è ad un passo dall’Al Hilal, che gli garantirebbe un ingaggio monstre da 20 milioni di euro annui per tre stagioni. Sul web monta la delusione dei tifosi bianconeri, che speravano nel colpaccio dal club capitolino per innalzare il livello qualitativo del centrocampo a disposizione di Max Allegri.

Milinkovic-Savic via dalla Lazio: Lotito ha detto sì

Claudio Lotito, si sa, è un osso duro. Uno di quei presidenti che non si lascia certo condizionare dagli eventi. Fin dal primo istante è stato chiaro, chiarissimo: avrebbe dato il via libera alla partenza del suo gioiello, che ha il contratto in scadenza nel 2024, soltanto dinanzi a un’offerta da 40 milioni di euro. Prendere o lasciare. La Juventus sembrava il club più accreditato a ingaggiare Milinkovic-Savic, anche perché è da anni che lo corteggia. Lo stesso calciatore sarebbe stato ben contento di ripartire dalla città della Mole Antonelliana dopo una vita in biancoceleste. Niente da fare, però. La Vecchia Signora non ha accontentato Lotito, di conseguenza il serbo si accaserà altrove.

Sul tema ha ammesso tutto anche Claudio Lotito, in un’intervista rilasciata a Tag24: “Quel che so è che il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria. L’offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà fatta”.

“Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso. Io non ho parlato di un’offerta giusta, perché se aspettassimo quella giusta non lo cederemmo a quelle cifre. Ho preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno”

Niente Milinkovic-Savic: la delusione sul web dei tifosi della Juve

Inevitabile la reazione social dei sostenitori bianconeri, che speravano di poter ammirare il fuoriclasse serbo allo Stadium. “Adesso la domanda è: se non prendiamo Milinkovic Savic, chi? Non ci sono grandi centrocampisti pronti e acquistabili ad una cifra ragionevole” scrive Christian James. C’è anche chi immagina una teoria degna di un giallo: “Se veramente Milinkovic Savic va in Arabia Saudita, secondo me c’è lo zampino di Giuntoli che ovviamente si rifiuta di dare Rovella alla Lazio e in più vuol fare un dispetto ad Allegri”. Diversi anche gli attacchi al calciatore: “Se a 28 anni vai all’Al Hilal in Arabia forse c’è qualcosa che non va”.

Un altro pezzo da novanta per l’Al Hilal

La trattativa è ormai agli sgoccioli: si attende solo l’ok definitivo del Sergente, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Si tratta dell’ennesimo rinforzo di spessore per il club saudita, che ha già acquistato dal Chelsea il difensore ex Napoli Kalidou Koulibaly, oltre al 26enne centrocampista portoghese Ruben Neves, comprato dal Wolverhampton per 55 milioni di euro.